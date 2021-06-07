Нова стрілянина в США: троє загинули, шестеро поранені

Розстріл стався після закінчення вечірки, присвяченій закінченню навчання.

Три людини, зокрема одна жінка, загинули, ще шість постраждали в інциденті зі стріляниною біля кальянної в окрузі Маямі, штат Флорида. Про це повідомив місцевий телеканал Local 10 News з посиланням на поліцію.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За словами директора департаменту поліції Маямі Альфредо Раміреса, в неділю 6 червня рано вранці невідомі відкрили стрілянину біля виходу з кальянної, коли люди покидали вечірку, присвячену закінченню навчання. Серед загиблих жінка, яка працювала наглядачем у в'язниці.

"Нашу спільноту знову болісно уражено актом збройного насильства цієї ночі. Ніхто не застрахований від цього. Цього разу стрілянина забрала життя тюремного наглядача. На нас всіх покладено відповідальність оповістити про ці убивства", — написав Рамірес у Twitter.

Шестеро постраждалих доставлені в місцеву лікарню, вони знаходяться у стабільному стані.

Зловмисники, які приїхали до кальянної на двох автомобілях, спробували втекти з місця злочину, проте одна з машин врізалася в стіну кампусу місцевого коледжу (на фото). У салоні автомобіля знайшли тіла двох чоловіків і вогнепальну зброю.

Наразі затримань не проводилося. Розслідування інциденту триває.

Недільна стрілянина послідувала за кривавим уїк-ендом у День поминання, 31 травня, також в Маямі, коли три людини були вбиті і 20 поранені в результаті все ще не розкритої масової стрілянини у банкетному залі.

В результаті ще однієї стрільби 28 травня в районі Вінвуд одна людина була убита, а шестеро отримали поранення.

"Кожні вихідні це одне і те ж. Ми повинні об'єднатися, — сказав Рамірес. — На нас чекає багато роботи. Ми повинні об'єднатися як спільнота і покласти цьому край".

Нагадаємо, невідомий влаштував стрілянину на станції легкорельсового транспорту в Сан-Хосе (Каліфорнія, США), в результаті загинули як мінімум вісім осіб.

Американський журналіст Філіп Краутер, що записував 25 травня репортаж на тлі меморіалу Джорджу Флойду в річницю загибелі останнього, зафіксував стрілянину, що почалася неподалік.