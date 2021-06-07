Скончался последний солдат Красной Армии, участвовавший в освобождении Аушвица

Давид Душман умер в 98 лет в Мюнхене

Последний солдат советской армии, освобождавший концентрационный лагерь "Аушвиц-Биркенау", скончался в Мюнхене в возрасте 98 лет. Об этом сообщила еврейская община города, пишет CNN.

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Душман был тем, кто на танке Т-34 разрушил стену вокруг лагеря в 1945 году. Глава местной еврейской общины Шарлотта Кноблох назвала Душмана "героем Освенцима" и сказала, что он спас "бесчисленное количество жизней».

"Каждый умерший современник тех событий – огромная потеря, но прощание с Давидом особенно болезненно. Он был одним из последних, кто смог рассказать об этом событии пережив его сам", — сказала Кноблох.

Давид Душман скончался в одной из больниц Мюнхена, куда он переехал в 1996 году после многих лет, проведенных в Австрии.

"Мы не знали, что Освенцим существует", — рассказывал Душман в одном из последних интервью. Он вспоминал, что об предназначении этого лагеря и количестве погибших в нем узнал только после войны.

"Когда мы приехали, мы увидели забор и этих несчастных людей, мы пробили забор на наших танках. Они стояли там, все в форме заключенных, только глаза было видно. Это было ужасно. Мы их накормили и отправились дальше", — рассказывал Душман.

Аушвиц был одним из крупнейших нацистских концлагерей. Он существовал с конца мая 1940-го до января 1945-го вблизи польского города Освенцим. В концлагере убили по меньшей мере 1,1 миллиона человек, большинство из которых были евреями.

[ + – ] Освобождение лагеря "Аушвиц-Биркенау"

Число жертв ученые подсчитали косвенным образом — они изучали списки на депортацию и подсчитывали данные о прибытии поездов с заключенными в Освенцим. Сейчас на месте концлагеря находится музей.

Душман принимал участие в двух важнейших битвах — в Сталинграде и под Курском. Был трижды ранен, оказался среди 69 выживших в его дивизии. Ему удалили часть легкого, однако мужчина разработал собственную программу тренировок для восстановления здоровья.

После конца войны он стал международным тренером по фехтованию. По данным Международного олимпийского комитета (МОК), он был лучшим фехтовальщиком СССР в 1951 году и тренировал женскую сборную СССР с 1952 по 1988 год. Его подопечные выиграли две золотые, две серебряные и три бронзовые медали на летних Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене.

[ + – ] Давид Душман и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах

[ + – ] Давид Душман в юности

Напомним, именно на этой Олимпиаде восемь террористов палестинской организации "Черный сентябрь" захватили 11 членов делегации Израиля, удерживали их некоторое время, а потом убили всех заложников: двух судей, пять тренеров и четверых спортсменов. А также застрелили полицейского.

В ходе перестрелки также погибли 5 из 8 боевиков, трое террористов были взяты спецназом живыми. На чрезвычайном заседании МОК Игры решено было продолжить.