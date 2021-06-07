Помер останній солдат Червоної Армії, який брав участь у визволенні Аушвіца

Давид Душман помер у 98 років в Мюнхені.

Останній солдат радянської армії, який звільняв концентраційний табір "Аушвіц-Біркенау", помер в Мюнхені у віці 98 років. Про це повідомила єврейська громада міста, пише CNN.

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Душман був тим, хто на танку Т-34 зруйнував стіну навколо табору у 1945 році. Глава місцевої єврейської громади Шарлотта Кноблох назвала Душмана "героєм Освенцима" і сказала, що він врятував "незліченну кількість життів".

"Кожен померлий сучасник тих подій — величезна втрата, але прощання з Давидом особливо болісне. Він був одним з останніх, хто зміг розповісти про цю подію переживши його сам", — сказала Кноблох.

Давид Душман помер в одній з лікарень Мюнхена, куди він переїхав у 1996 році після багатьох років, проведених в Австрії.

"Ми не знали, що Освенцим існує", — розповідав Душман в одному з останніх інтервʼю. Він згадував, що про призначення цього табору і кількість загиблих у ньому дізнався тільки після війни.

"Коли ми приїхали, ми побачили паркан і цих нещасних людей, ми пробили огорожу на наших танках. Вони стояли там, всі у формі увʼязнених, тільки очі було видно. Це було жахливо. Ми їх нагодували і вирушили далі", — розповідав Душман.

Аушвіц був одним з найбільших нацистських концтаборів. Він існував з кінця травня 1940-го до січня 1945 року поблизу польського міста Освенцим. У концтаборі вбили щонайменше 1,1 мільйона осіб, більшість з яких були євреями.

[ + – ] Звільнення табору "Аушвіц-Біркенау"

Число жертв вчені підрахували непрямим чином — вони вивчали списки на депортацію і підраховували дані про прибуття поїздів з увʼязненими в Освенцим. Зараз на місці концтабору знаходиться музей.

Душман брав участь у двох найважливіших битвах — в Сталінграді і під Курськом. Був тричі поранений, опинився серед 69 уцілілих в його дивізії. Йому видалили частину легені, однак чоловік розробив власну програму тренувань для відновлення здоровʼя.

Після кінця війни він став міжнародним тренером з фехтування. За даними Міжнародного олімпійського комітету (МОК), він був кращим фехтувальником СРСР у 1951 році і тренував жіночу збірну СРСР з 1952 по 1988 рік. Його підопічні виграли дві золоті, дві срібні та три бронзові медалі на літніх Олімпійських іграх 1972 року в Мюнхені.

[ + – ] Давид Душман і президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах

[ + – ] Давид Душман в юності

Нагадаємо, саме на цій Олімпіаді вісім терористів палестинської організації "Чорний вересень" захопили 11 членів делегації Ізраїлю, утримували їх деякий час, а потім убили всіх заручників: двох суддів, пʼять тренерів і чотирьох спортсменів. А також застрелили поліцейського.

Під час перестрілки також загинули 5 з 8 бойовиків, троє терористів були взяті спецназом живими. На надзвичайному засіданні МОК Ігри вирішили продовжити.