Во время ремонта вокзала в Детройте, было найдено письмо в бутылке из прошлого века

Записку в пивной бутылке, скорей всего, оставили рабочие, которые строили здание в 1913 году

В Детройте сейчас ремонтируется Мичиганский центральный вокзал. Здание, которое десятилетиями пребывало в запустении после того, как город переживал свои не лучшие времена, в 2018 году выкупила компаниия Ford Motor Company. И сейчас реконструирует, чтобы переделать в новый кампус Ford: "сердце новых высокотехнологичных разработок и исследований". И рабочие уже сделали немало интересных находок в стенах старого вокзала. Об этом пишет Detroit Free Press.

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Мастер Лео Кимбл и рабочий Лукас, оббивая штукатурку в старой чайной комнате для джентльменов, нашли в стене старую пивную бутылку с посланием.

[ + – ] Записка, найденная в бутылке [ + – ] Записка, найденная в бутылке

Письмо оставили двое рабочих: Хоганом и Смитом — в 1913 году. Они написали дату "19 июля 1913 года" и свои имена. Напомним, вокзал был открыт 4 января 1914 года.

Бутылку из-под богемского пива Стро передадут в музей вокзала. Известно, что бутылка тоже является частью истории города. Пивоварня располагалась всего в трех милях станции и была основана в 1850 году немецким эмигрантом Бернхардом Стро. Их "Богемское пиво" ​​было отмечено "голубой лентой" на Колумбийской выставке в Чикаго в 1893 году. Во время сухого закона Strohʼs переключился на продажу безалкогольных напитков и мороженого.

Кроме бутылки с посланием во время ремонта вокзала было найдено немало интересных артефактов из прошлого, всего, более 200 предметов, которые, скорей имеют сентиментальную, нежели иную ценность.

[ + – ] Артефакты, найденные при реконструкции вокзала

Среди этих находок — блюдце из фарфорового сервиза, найденного в подвале станции, старые билеты и журналы оплаты счетов и счетов-фактур, пуговицы, фонари, журналы и забытые книги.

Кроме того, во время удаления шахты лифта на промежуточном уровне была обнаружена целая замурованная комната, в которой находился счетный автомат, детская и женская обувь и другие предметы.

Напомним, здание Мичиганского центрального вокзала возводилось в популярном в те годы стиле бозар (архитектурный стиль, продолживший традиции итальянского ренессанса и французского барокко). Его проектировали архитекторы, ранее вместе работавшие над дизайном нью-йоркского вокзала Гранд Сентрал.

[ + – ] Мичиганский центральный вокзал вскоре после открытия

Пятнадцатиэтажное главное здание сделало вокзал самой высокой на тот момент железнодорожной станцией в мире. Оно стоит над широким виадуком, поднятым над уровнем улиц. На нем разместились 18 путей.

Сегодня из них уцелели только два – компания Canadian Pacific водит по ним свои грузовые поезда – через тоннель под рекой Детройт и дальше в Канаду.

По этому маршруту ходили многие знаменитые в те годы рейсы, соединявшие город с Нью-Йорком: Twilight Limited, Mercury и Wolverine.

[ + – ] Здание Мичиганского вокзала несколько лет назад/Все фото: ВВС

Здание было закрыто в 1988 году. И с той поры его часто снимали в фильмах и клипах. Так, Эминем снимал здесь клип на песню Beautiful, также здание "засветилось" в фильме "Трансформеры".