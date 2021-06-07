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Во время ремонта вокзала в Детройте, было найдено письмо в бутылке из прошлого века

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мичиганский вокзал в детройте
Фото: Detroit Free Press | Послание в бутылке

Записку в пивной бутылке, скорей всего, оставили рабочие, которые строили здание в 1913 году

В Детройте сейчас ремонтируется Мичиганский центральный вокзал. Здание, которое десятилетиями пребывало в запустении после того, как город переживал свои не лучшие времена, в 2018 году выкупила компаниия Ford Motor Company. И сейчас реконструирует, чтобы переделать в новый кампус Ford: "сердце новых высокотехнологичных разработок и исследований". И рабочие уже сделали немало интересных находок в стенах старого вокзала. Об этом пишет Detroit Free Press.

Мастер Лео Кимбл и рабочий Лукас, оббивая штукатурку в старой чайной комнате для джентльменов, нашли в стене старую пивную бутылку с посланием.

послание в бутылке, детройт, вокзал
Записка, найденная в бутылке
послание в бутылке, детройт, вокзал
Записка, найденная в бутылке

Письмо оставили двое рабочих: Хоганом и Смитом — в 1913 году. Они написали дату "19 июля 1913 года" и свои имена. Напомним, вокзал был открыт 4 января 1914 года.

Бутылку из-под богемского пива Стро передадут в музей вокзала. Известно, что бутылка тоже является частью истории города. Пивоварня располагалась всего в трех милях станции и была основана в 1850 году немецким эмигрантом Бернхардом Стро. Их "Богемское пиво" ​​было отмечено "голубой лентой" на Колумбийской выставке в Чикаго в 1893 году. Во время сухого закона Strohʼs переключился на продажу безалкогольных напитков и мороженого.

Кроме бутылки с посланием во время ремонта вокзала было найдено немало интересных артефактов из прошлого, всего, более 200 предметов, которые, скорей имеют сентиментальную, нежели иную ценность.

находки, детройт, вокзал
Артефакты, найденные при реконструкции вокзала
находки, детройт, вокзал

Среди этих находок — блюдце из фарфорового сервиза, найденного в подвале станции, старые билеты и журналы оплаты счетов и счетов-фактур, пуговицы, фонари, журналы и забытые книги.

Кроме того, во время удаления шахты лифта на промежуточном уровне была обнаружена целая замурованная комната, в которой находился счетный автомат, детская и женская обувь и другие предметы.

Напомним, здание Мичиганского центрального вокзала возводилось в популярном в те годы стиле бозар (архитектурный стиль, продолживший традиции итальянского ренессанса и французского барокко). Его проектировали архитекторы, ранее вместе работавшие над дизайном нью-йоркского вокзала Гранд Сентрал.

мичиганский вокзал в детройте
мичиганский вокзал в детройте
Мичиганский центральный вокзал вскоре после открытия

Пятнадцатиэтажное главное здание сделало вокзал самой высокой на тот момент железнодорожной станцией в мире. Оно стоит над широким виадуком, поднятым над уровнем улиц. На нем разместились 18 путей.

Сегодня из них уцелели только два – компания Canadian Pacific водит по ним свои грузовые поезда – через тоннель под рекой Детройт и дальше в Канаду.

По этому маршруту ходили многие знаменитые в те годы рейсы, соединявшие город с Нью-Йорком: Twilight Limited, Mercury и Wolverine.

мичиганский вокзал в детройте
Здание Мичиганского вокзала несколько лет назад/Все фото: ВВС
мичиганский вокзал в детройте

Здание было закрыто в 1988 году. И с той поры его часто снимали в фильмах и клипах. Так, Эминем снимал здесь клип на песню Beautiful, также здание "засветилось" в фильме "Трансформеры". 