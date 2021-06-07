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Під час ремонту вокзалу в Детройті, був знайдений лист у пляшці з минулого століття

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Мічиганський вокзал в Детройті
Фото: Detroit Free Press | Послання в пляшці

Записку в пивній пляшці, скоріше за все, залишили робочі, які будували будинок у 1913 році.

У Детройті зараз ремонтується Мічиганський центральний вокзал. Будівля, яка десятиліттями перебувала в запустінні після того, як місто переживало свої не найкращі часи, в 2018 році викупила компанія Ford Motor Company. І зараз реконструює, щоб переробити на новий кампус Ford: "серце нових високотехнологічних розробок і досліджень". І робітники вже зробили чимало цікавих знахідок у стінах старого вокзалу. Про це пише Detroit Free Press.

Майстер Лео Кімбл і робочий Лукас, оббиваючи штукатурку в старій чайній кімнаті для джентльменів, знайшли в стіні стару пивну пляшку з посланням.

послання в пляшці, Детройт, вокзал
Записка, знайдена в пляшці
послання в пляшці, Детройт, вокзал
Записка, знайдена в пляшці

Лист залишили двоє робітників: Хоганом і Смітом — у 1913 році. Вони написали дату "19 липня 1913" і свої імена. Нагадаємо, вокзал був відкритий 4 січня 1914 року.

Пляшку з-під богемського пива Стро передадуть до музею вокзалу. Відомо, що пляшка теж є частиною історії міста. Пивоварня розташовувалася всього в трьох милях станції і була заснована в 1850 році німецьким емігрантом Бернгардом Стро. Їхнє "Богемське пиво" було відзначено "блакитною стрічкою" на Колумбійській виставці в Чикаго в 1893 році. Під час сухого закону Stroh's переключився на продаж безалкогольних напоїв і морозива.

Крім пляшки з посланням під час ремонту вокзалу було знайдено чимало цікавих артефактів із минулого, всього, більше 200 предметів, які, скоріше за мають сентиментальну, ніж іншу цінність.

знахідки, Детройт, вокзал
Артефакти, знайдені під час реконструкції вокзалу
знахідки, Детройт, вокзал

Серед цих знахідок — блюдце з фарфорового сервізу, знайденого в підвалі станції, старі квитки і журнали оплати рахунків і рахунків-фактур, ґудзики, ліхтарі, журнали і забуті книги.

Крім того, під час видалення шахти ліфта на проміжному рівні була знайдена ціла замурована кімната, в якій знаходився рахунковий автомат, дитяче та жіноче взуття й інші предмети.

Нагадаємо, будівля Мічиганського центрального вокзалу зводилася в популярному в ті роки стилі Бозар (архітектурний стиль, що продовжив традиції італійського ренесансу і французького бароко). Його проектували архітектори, які раніше разом працювали над дизайном нью-йоркського вокзалу Гранд Сентрал.

Мічиганський вокзал в Детройті
Мічиганський вокзал в Детройті
Мічиганський центральний вокзал незабаром після відкриття

П'ятнадцятиповерховий головний будинок зробив вокзал найвищою на той момент залізничною станцією в світі. Він стоїть над широким віадуком, піднятим над рівнем вулиць. На ньому розмістилися 18 шляхів.

Сьогодні з них вціліли тільки два — компанія Canadian Pacific водить через них свої вантажні поїзди — через тунель під річкою Детройт і далі в Канаду.

За цим маршрутом ходили багато знаменитих у ті роки рейсів, що з'єднували місто з Нью-Йорком: Twilight Limited, Mercury і Wolverine.

Мічиганський вокзал в Детройті
Будівля університету Мічігану вокзалу кілька років тому/Усі фото: ВВС
Мічиганський вокзал в Детройті

Будівля була закрита в 1988 році. І з того часу її часто знімали у фільмах та кліпах. Так, Емінем знімав тут кліп на пісню Beautiful, також будівля "засвітилася" у фільмі "Трансформери".