Під час ремонту вокзалу в Детройті, був знайдений лист у пляшці з минулого століття

Записку в пивній пляшці, скоріше за все, залишили робочі, які будували будинок у 1913 році.

У Детройті зараз ремонтується Мічиганський центральний вокзал. Будівля, яка десятиліттями перебувала в запустінні після того, як місто переживало свої не найкращі часи, в 2018 році викупила компанія Ford Motor Company. І зараз реконструює, щоб переробити на новий кампус Ford: "серце нових високотехнологічних розробок і досліджень". І робітники вже зробили чимало цікавих знахідок у стінах старого вокзалу. Про це пише Detroit Free Press.

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Майстер Лео Кімбл і робочий Лукас, оббиваючи штукатурку в старій чайній кімнаті для джентльменів, знайшли в стіні стару пивну пляшку з посланням.

[ + – ] Записка, знайдена в пляшці [ + – ] Записка, знайдена в пляшці

Лист залишили двоє робітників: Хоганом і Смітом — у 1913 році. Вони написали дату "19 липня 1913" і свої імена. Нагадаємо, вокзал був відкритий 4 січня 1914 року.

Пляшку з-під богемського пива Стро передадуть до музею вокзалу. Відомо, що пляшка теж є частиною історії міста. Пивоварня розташовувалася всього в трьох милях станції і була заснована в 1850 році німецьким емігрантом Бернгардом Стро. Їхнє "Богемське пиво" було відзначено "блакитною стрічкою" на Колумбійській виставці в Чикаго в 1893 році. Під час сухого закону Stroh's переключився на продаж безалкогольних напоїв і морозива.

Крім пляшки з посланням під час ремонту вокзалу було знайдено чимало цікавих артефактів із минулого, всього, більше 200 предметів, які, скоріше за мають сентиментальну, ніж іншу цінність.

[ + – ] Артефакти, знайдені під час реконструкції вокзалу

Серед цих знахідок — блюдце з фарфорового сервізу, знайденого в підвалі станції, старі квитки і журнали оплати рахунків і рахунків-фактур, ґудзики, ліхтарі, журнали і забуті книги.

Крім того, під час видалення шахти ліфта на проміжному рівні була знайдена ціла замурована кімната, в якій знаходився рахунковий автомат, дитяче та жіноче взуття й інші предмети.

Нагадаємо, будівля Мічиганського центрального вокзалу зводилася в популярному в ті роки стилі Бозар (архітектурний стиль, що продовжив традиції італійського ренесансу і французького бароко). Його проектували архітектори, які раніше разом працювали над дизайном нью-йоркського вокзалу Гранд Сентрал.

[ + – ] Мічиганський центральний вокзал незабаром після відкриття

П'ятнадцятиповерховий головний будинок зробив вокзал найвищою на той момент залізничною станцією в світі. Він стоїть над широким віадуком, піднятим над рівнем вулиць. На ньому розмістилися 18 шляхів.

Сьогодні з них вціліли тільки два — компанія Canadian Pacific водить через них свої вантажні поїзди — через тунель під річкою Детройт і далі в Канаду.

За цим маршрутом ходили багато знаменитих у ті роки рейсів, що з'єднували місто з Нью-Йорком: Twilight Limited, Mercury і Wolverine.

[ + – ] Будівля університету Мічігану вокзалу кілька років тому/Усі фото: ВВС

Будівля була закрита в 1988 році. І з того часу її часто знімали у фільмах та кліпах. Так, Емінем знімав тут кліп на пісню Beautiful, також будівля "засвітилася" у фільмі "Трансформери".