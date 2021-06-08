"Резня в Сребренице": суд в Гааге подтвердил пожизненный приговор Ратко Младичу

Рассмотрение апелляции на решение Международного трибунала в отношении генерала армии боснийских сербов длилось почти год.

Апелляционная палата Международного трибунала в Гааге (Нидерланды) оставила в силе пожизненный приговор генералу армии боснийских сербов времен войны в Боснии и Герцеговине 1992-1995 годов Ратко Младичу, осужденного за военные преступления и геноцид. Об этом сообщает портал Euronews.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Апелляционная палата подтверждает пожизненный приговор в отношении Младича", — отмечается в заявлении суда.

Среди операций, которые проводились под командованием генерала Ратко Младича, была "резня в Сребренице" 1995 года. Расследование Международного трибунала по бывшей Югославии установило, что в ходе этого инцидента солдатами Армии Республики Сербской (образования в составе Боснии и Герцеговины) было убито более 8 тысяч мусульманских мальчиков и мужчин.

В 1996 году Младича вместе с другими лидерами Республики Сербской обвинили в совершении военных преступлений и геноциде. В течение 15 лет Младич находился в бегах, однако в 2011 году его арестовали сербские власти и передали в Гаагу. В 2017 году Международный трибунал по бывшей Югославии признал его виновным по 10 из 11 пунктов обвинения и приговорил его к пожизненному заключению.

Летом 2018 года адвокаты Младича подали апелляцию касательно приговора о его пожизненном заключении. Первые слушания по этому вопросу состоялись спустя два года, летом 2020 года.

Дело Младича было последним, которое рассматривалось в Международном трибунале по бывшей Югославии.