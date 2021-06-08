"Різанина в Сребрениці": суд у Гаазі підтвердив довічний вирок Ратко Младичу

Розгляд апеляції на рішення Міжнародного трибуналу щодо генерала армії боснійських сербів тривав майже рік.

Апеляційна палата Міжнародного трибуналу в Гаазі (Нідерланди) залишила чинним довічний вирок генералу армії боснійських сербів часів війни в Боснії і Герцеговині 1992-1995 років Ратко Младичу, засудженого за військові злочини і геноцид. Про це повідомляє портал Euronews.

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"Апеляційна палата підтверджує довічний вирок щодо Младича", — наголошується в заяві суду.

Серед операцій, які проводилися під командуванням генерала Ратко Младича, була "різанина у Сребрениці" 1995 року. Розслідування Міжнародного трибуналу щодо колишньої Югославії встановило, що в процесі цього інциденту солдатами Армії Республіки Сербської (утворенням у складі Боснії і Герцеговини) були вбиті понад 8 тисяч мусульманських хлопчиків і чоловіків.

У 1996 році Младича разом з іншими лідерами Республіки Сербської звинуватили в скоєнні військових злочинів і геноциді. Протягом 15 років Младич переховувався, проте в 2011 році його заарештувала сербська влада і передала в Гаагу. У 2017 році Міжнародний трибунал щодо колишної Югославії визнав його винним за 10 з 11 пунктами обвинувачення і засудив його до довічного ув'язнення.

Влітку 2018 року адвокати Младіча подали апеляцію щодо вироку про його довічне ув'язнення. Перші слухання з цього питання відбулися через два роки, влітку 2020 року.

Справа Младича була останньою, яка розглядалася в Міжнародному трибуналі щодо колишньої Югославії.