РФ пытается сорвать контракт на ремонт Ми-25 Перу украинскими предприятиями

Россияне считают, что только они имеют право на ремонт и обслуживание вертолетов, а другие компании "не имеют сертификатов и полномочий".

Компания "Вертолеты России" оспаривает тендер Агентства по закупкам ВС Перу, в котором победил "Спецтехноэкспорт" Украины. Об этом сообщает местное издание Defensa.com

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В тендере на ремонт вертолетов участвовали компании из Литвы и Беларуси, но их предложения были хуже, чем у украинского предложения. Украина предложила 18 месяцев гарантии или 350 часов эксплуатации, в то время как Беларусь и Литва по 12 месяцев или 300 часов эксплуатации.

Ми-25 — это экспортный вариант вертолета Ми-24Д, который умеет ремонтировать Украина.

После завершения тендера россияне направили в агентство письмо с просьбой объявить результаты недействительными, так как их не пригласили участвовать в нем. Более того в "Вертолеты России" заявили, что только они имеют право ремонтировать борты ВВС Перу силами Федеральной службы по военно-техническому сотрудничества РФ. Остальные участники тендера не сертифицированы и неуполномочены продавать запчасти узлы, а также проводить техобслуживание и ремонт военных вертолетов.

Однако, как пишут в издании, Перу осознано не приглашали российскую компанию, так как они не ответили на запрос о ремонте других Ми-25 и Ми-35П еще в 2017 году. Всего на вооружении у Перу находится 16 вертолетов Ми-25Д.

Решение Перу ожидается в течение нескольких дней.

Напомним, в Украине освоили производство лопастей для вертолетов Ми-24 и Ми-8

Отметим, что оккупанты передали в Росгвардию украинские вертолеты, которые они захватили в Крыму.