В США нашли письмо, рассказывающее о последнем путешествии знаменитой летчицы Амелии Эрхарт

Амелия пропала в 1937 году, пытаясь совершить кругосветный полет, и тайна ее исчезновения до сих пор не разгадана

В Сан-Диего, США, было найдено письмо, рассказывающее о последнем путешествии знаменитой летчицы Амелии Эрхарт, пропавшей без вести 84 года назад. Об этом пишет Fox 5.

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Письмо отправил штурман Эрхарт Фред Дж. Нунан своему другу за восемь дней до полета Амелии во время которого они пропали без вести.

На 17 страницах Нунан подробно пишет о датах, местах и погоде на маршруте полета. Письмо было отправлено 23 июня 1937 года из Гранд-отеля в Индонезии и содержит конкретные данные о роковом полете во время которого Нунан и Эрхарт бесследно исчезли.

[ + – ] Последнее письмо о путешествии Амелии Эрхарт

Письмо нашел внук друга штурмана, которому было адресовано письмо. Хантер Персон рассказал, что знал о дружбе деда со знаменитым штурманом, но не знал, что среди старых бумаг хранится столь ценный артефакт. Благодаря ему исследователи смогут выяснить, где именно мог разбиться самолет знаменитой летчицы.

Амелия Эрхарт родилась в 1897 году в семье адвоката из штата Канзас. Она увлекалась спортом и авиацией, и уже в 1921 году стала брать уроки пилотирования. 22 октября 1922 года Амелия Эрхарт установила свой первый мировой рекорд, поднявшись на высоту 14 000 футов (около 4300 м) — выше, чем это удавалось до сих пор любой женщине-пилоту.

После перелета Чарльза Линдберга через Атлантический океан в 1927 году миллионерша Эми Гест захотела стать первой женщиной, повторившей этот подвиг. Однако родственники заставили ее отказаться от полета и Эми выбрала в качестве замены Амелию.

[ + – ] Амелия Эрхарт после очередного рекорда

Вылетев с Ньюфаундленда 17 июня 1928 года, самолет пересек океан за 20 часов 40 минут и приводнился у побережья Англии — в Барри-Порте (Уэльс). После перелета Амелия написала о нем книгу "Двадцать часов сорок минут".

Амелия установила еще несколько мировых рекордов, однако в 1937 году она решила совершить кругосветный полет, облетев Землю по экватору. Это было очень сложный маршрут, тем более, что в то время пилотам приходилось ориентироваться по картам.

2 июля 1937 года Амелия и ее штурман Фред Нунан вылетели из Лаэ — небольшого городка на побережье Новой Гвинеи, и направились к маленькому острову Хауленд, расположенному в центральной части Тихого океана. Там предполагалось дозаправиться перед следующим полетом — до Гонолулу.

Однако, когда Амелия на своем новейшем двухмоторном моноплане "Локхид-Электра" L-10E уже должна была приземлиться на острове Хауленд, она внезапно перестала выходить на связь. И бесследно исчезла.

[ + – ] Предполагаемый обломок самолета Амелии Эрхарт

Операция по поиску знаменитой летчицы и ее штурмана была самой дорогостоящей в истории. Выдвигались самые безумные теории о том, что с ней могло случиться, вплоть до того, что Амелия и Фред могли попасть в японский плен. Однако тайна исчезновения Эрхарт так и осталась неразгаданной. Официально, о ее смерти объявили только 5 января 1939 года.