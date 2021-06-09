У США знайшли лист, що розповідає про останню подорож знаменитої льотчиці Амелії Ерхарт

Амелія зникла у 1937 році, намагаючись зробити навколосвітній політ, і таємниця її зникнення досі не розгадана.

У Сан-Дієго, США, було знайдено лист, що розповідає про останню подорож знаменитої льотчиці Амелії Ерхарт, зниклої безвісти 84 роки тому. Про це пише Fox 5.

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Лист відправив штурман Ерхарт Фред Дж. Нунан своєму другові за вісім днів до польоту Амелії під час якого вони зникли безвісти.

На 17 сторінках Нунан докладно пише про дати, місця і погоду на маршруті польоту. Лист був відправлений 23 червня 1937 року через Гранд-готель в Індонезії і містить конкретні дані про фатальний політ під час якого Нунан і Ерхарт безслідно зникли.

[ + – ] Останній лист про подорож Амелії Ерхарт

Лист знайшов онук одного штурмана, якому було адресовано лист. Хантер Персон розповів, що знав про дружбу діда зі знаменитим штурманом, але не знав, що серед старих паперів зберігається такий цінний артефакт. Завдяки йому дослідники зможуть з'ясувати, де саме міг розбитися літак знаменитої льотчиці.

Амелія Ерхарт народилася у 1897 році в родині адвоката зі штату Канзас. Вона захоплювалася спортом і авіацією, і вже у 1921 році стала брати уроки пілотування. 22 жовтня 1922 Амелія Ерхарт встановила свій перший світовий рекорд, піднявшись на висоту 14 000 футів (близько 4300 м) — вище, ніж це вдавалося досі будь-якій жінці-пілоту.

Після перельоту Чарльза Ліндберга через Атлантичний океан у 1927 році мільйонерка Емі Гест захотіла стати першою жінкою, що повторить цей подвиг. Однак родичі змусили її відмовитися від польоту і Емі вибрала на заміну Амелію.

[ + – ] Амелія Ерхарт після чергового рекорду

Вилетівши з Ньюфаундленду 17 червня 1928 року, літак перетнув океан за 20 годин 40 хвилин і приводнився біля узбережжя Англії — в Баррі-Порті (Уельс). Після перельоту Амелія написала про нього книгу "Двадцять годин сорок хвилин".

Амелія встановила ще кілька світових рекордів, проте у 1937 році вона вирішила зробити навколосвітній політ, облетівши Землю по екватору. Це був дуже складний маршрут, тим паче, що в той час пілотам доводилося орієнтуватися по картах.

2 липня 1937 Амелія та її штурман Фред Нунан вилетіли з Лае — невеликого містечка на узбережжі Нової Гвінеї, і попрямували до маленького острова Гауленд, розташованому в центральній частині Тихого океану. Там передбачалося дозаправитися перед наступним польотом — до Гонолулу.

Однак, коли Амелія на своєму найновішому двомоторному моноплані "Локхід-Електра" L-10E вже повинна була приземлитися на острові Гауленд, вона раптово перестала виходити на зв'язок. І безслідно зникла.

[ + – ] Імовірний уламок літака Амелії Ерхарт

Операція з пошуку знаменитої льотчиці та її штурмана була найдорожчою в історії. Висувалися найбожевільніші теорії про те, що з нею могло статися, аж до того, що Амелія і Фред могли потрапити в японський полон. Однак таємниця зникнення Ергарт так і залишилася нерозгаданою. Офіційно, про її смерть оголосили тільки 5 січня 1939 року.