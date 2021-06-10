Маленькая, но в центре города: в Британии под офис продают красную телефонную будку
Историческую красную телефонную будку, установленную в центре города Линкольн, решили продать на аукционе
Будка, также известная под прозвищем K6 и как "Юбилейный киоск", весьма культовое строение. Ее установили у Линкольнского собора еще в 1935 году в честь Серебряного юбилея короля Георга V. Сейчас по своему прямому назначению она не используется, так что ее решили продать под офис. Об этом пишет Lincolnshire Live.
Не смотря на свои скромные размеры: высота 2,4 метра, а площадь – чуть более квадратного метра, цена на будку стартует с 6 тысяч фунтов стерлингов. Аукцион стартует 29 июня.
В описании к будке указано, что ее новый обладатель сможет вести из нее свой бизнес, или же использовать ее для рекламы. Или же перепродать, если не придумает, как ее использовать.
Впрочем, он столкнется с рядом ограничений: будку нельзя снести и нельзя менять ее внешний вид, потому что она является охраняемым зданием.
"Владейте культовым объектом британского наследия, расположенным в центре исторического Линкольна", — гласит описание.
Ранее, с распространением мобильной связи, красные телефонные будки теряли свою актуальность и были переоборудованы в библиотеки, дефибрилляторные станции, магазинчики и даже кафе.
Первые телефонные будки были созданы еще в 1920 году под патронажем почтового управления, получил название K1 (Kiosk 1). Они были из бетона и с деревянной дверью.
В 1924 году был объявлен конкурс на лучший дизайн для нового типа телефонных будок. Победил в нем архитектор Джайлс Гилбертом Скоттом. Его проект чугунных красных телефонных будок получил название K2 и уже с 1926 года стал появляться в Лондоне и его окрестностях.
Скотт также стал автором следующих моделей. Они были неизменно красными, и их дизайн становился культовым. В период с 1936 по 1968 год по всей стране было установлено около 60 тысяч будок, из них 3200 киосков K6 были защищены Исторической Англией как национальные объекты.
Интересно, но в Лондоне также продают красную телефонную будку. Правда, цена ее намного выше – 45 тысяч фунтов стерлингов.