Маленькая, но в центре города: в Британии под офис продают красную телефонную будку

Историческую красную телефонную будку, установленную в центре города Линкольн, решили продать на аукционе

Будка, также известная под прозвищем K6 и как "Юбилейный киоск", весьма культовое строение. Ее установили у Линкольнского собора еще в 1935 году в честь Серебряного юбилея короля Георга V. Сейчас по своему прямому назначению она не используется, так что ее решили продать под офис. Об этом пишет Lincolnshire Live.

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Не смотря на свои скромные размеры: высота 2,4 метра, а площадь – чуть более квадратного метра, цена на будку стартует с 6 тысяч фунтов стерлингов. Аукцион стартует 29 июня.

Фото: BBC

В описании к будке указано, что ее новый обладатель сможет вести из нее свой бизнес, или же использовать ее для рекламы. Или же перепродать, если не придумает, как ее использовать.

Впрочем, он столкнется с рядом ограничений: будку нельзя снести и нельзя менять ее внешний вид, потому что она является охраняемым зданием.

"Владейте культовым объектом британского наследия, расположенным в центре исторического Линкольна", — гласит описание.

Фото: BBC

Ранее, с распространением мобильной связи, красные телефонные будки теряли свою актуальность и были переоборудованы в библиотеки, дефибрилляторные станции, магазинчики и даже кафе.

Первые телефонные будки были созданы еще в 1920 году под патронажем почтового управления, получил название K1 (Kiosk 1). Они были из бетона и с деревянной дверью.

В 1924 году был объявлен конкурс на лучший дизайн для нового типа телефонных будок. Победил в нем архитектор Джайлс Гилбертом Скоттом. Его проект чугунных красных телефонных будок получил название K2 и уже с 1926 года стал появляться в Лондоне и его окрестностях.

Скотт также стал автором следующих моделей. Они были неизменно красными, и их дизайн становился культовым. В период с 1936 по 1968 год по всей стране было установлено около 60 тысяч будок, из них 3200 киосков K6 были защищены Исторической Англией как национальные объекты.

Интересно, но в Лондоне также продают красную телефонную будку. Правда, цена ее намного выше – 45 тысяч фунтов стерлингов.