Маленька, але в центрі міста: у Британії під офіс продають червону телефонну будку

Історичну червону телефонну будку, встановлену в центрі міста Лінкольн, вирішили продати на аукціоні

Будка, також відома під назвою K6 і як "Ювілейний кіоск", вельми культова будова. Її встановили біля Лінкольнського собору ще в 1935 році на честь Срібного ювілею короля Георга V. Зараз за своїм прямим призначенням вона не використовується, тому її вирішили продати під офіс. Про це пише Lincolnshire Live.

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Незважаючи на свої скромні розміри: висота 2,4 метри, а площа — трохи більше квадратного метра, ціна на будку стартує від 6 тисяч фунтів стерлінгів. Аукціон стартує 29 червня.

В описі до будки зазначено, що її новий власник зможе вести з неї свій бізнес або ж використовувати її для реклами. Або ж перепродати, якщо не придумає, як її використовувати.

Втім, він зіткнеться з рядом обмежень: будку не можна знести і не можна змінювати її зовнішній вигляд, тому що вона є охоронюваним обʼєктом.

"Володійте культовим об'єктом британської спадщини, розташованим у центрі історичного Лінкольна", — говориться в описі.

Раніше, з поширенням мобільного зв'язку, червоні телефонні будки втрачали свою актуальність і були переобладнані на бібліотеки, дефібриляторні станції, магазинчики і навіть кафе.

Перші телефонні будки були створені ще в 1920 році під патронажем поштового управління, що отримало назву K1 (Kiosk 1). Вони були з бетону і з дерев'яними дверима.

У 1924 році був оголошений конкурс на кращий дизайн для нового типу телефонних будок. Переміг у ньому архітектор Джайлз Гілберт Скотт. Його проект чавунних червоних телефонних будок отримав назву K2 і вже з 1926 року став з'являтися в Лондоні та його околицях.

Скотт також став автором наступних моделей. Вони були незмінно червоними, і їхній дизайн ставав культовим. У період з 1936 по 1968 рік по всій країні було встановлено близько 60 тисяч будок, з них 3200 кіосків K6 були захищені Історичною Англією як національні об'єкти.

Цікаво, але в Лондоні також продають червону телефонну будку. Правда, ціна її набагато вища — 45 тисяч фунтів стерлінгів.