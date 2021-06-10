Маленька, але в центрі міста: у Британії під офіс продають червону телефонну будку
Історичну червону телефонну будку, встановлену в центрі міста Лінкольн, вирішили продати на аукціоні
Будка, також відома під назвою K6 і як "Ювілейний кіоск", вельми культова будова. Її встановили біля Лінкольнського собору ще в 1935 році на честь Срібного ювілею короля Георга V. Зараз за своїм прямим призначенням вона не використовується, тому її вирішили продати під офіс. Про це пише Lincolnshire Live.
Незважаючи на свої скромні розміри: висота 2,4 метри, а площа — трохи більше квадратного метра, ціна на будку стартує від 6 тисяч фунтів стерлінгів. Аукціон стартує 29 червня.
В описі до будки зазначено, що її новий власник зможе вести з неї свій бізнес або ж використовувати її для реклами. Або ж перепродати, якщо не придумає, як її використовувати.
Втім, він зіткнеться з рядом обмежень: будку не можна знести і не можна змінювати її зовнішній вигляд, тому що вона є охоронюваним обʼєктом.
"Володійте культовим об'єктом британської спадщини, розташованим у центрі історичного Лінкольна", — говориться в описі.
Раніше, з поширенням мобільного зв'язку, червоні телефонні будки втрачали свою актуальність і були переобладнані на бібліотеки, дефібриляторні станції, магазинчики і навіть кафе.
Перші телефонні будки були створені ще в 1920 році під патронажем поштового управління, що отримало назву K1 (Kiosk 1). Вони були з бетону і з дерев'яними дверима.
У 1924 році був оголошений конкурс на кращий дизайн для нового типу телефонних будок. Переміг у ньому архітектор Джайлз Гілберт Скотт. Його проект чавунних червоних телефонних будок отримав назву K2 і вже з 1926 року став з'являтися в Лондоні та його околицях.
Скотт також став автором наступних моделей. Вони були незмінно червоними, і їхній дизайн ставав культовим. У період з 1936 по 1968 рік по всій країні було встановлено близько 60 тисяч будок, з них 3200 кіосків K6 були захищені Історичною Англією як національні об'єкти.
Цікаво, але в Лондоні також продають червону телефонну будку. Правда, ціна її набагато вища — 45 тисяч фунтів стерлінгів.