ЕС заплатит Армении 3 млн евро за отказ от использования названия "коньяк"

Украине за аналогичный отказ денег пока не обещают.

Правительство Армении заключило финансовое соглашение с Евросоюзом. Страна получит 3 млн евро "в рамках процесса плавного отказа от географического указания "коньяк" для армянской алкогольной продукции". Об этом сообщило издание PanArmenian.

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Деньги поступят из бюджета ЕС в рамках Европейского инструмента соседства.

Цель соглашения – содействовать "плавному и эффективному" прекращению использования указания "коньяк", а также помочь виноделам Армении сохранить свою конкурентоспособность на экспортных рынках.

Программа предусматривает разработку нового наименования для армянского коньяка, его рекламу и маркетинг на внутреннем и внешних рынках.

Требование об отказе от названия "коньяк" предусмотрено подписанным в ноябре 2017 года Соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, которое полностью вступило в силу с 1 марта 2021 года. Согласно этому документу, Армении дали 25 лет для полного отказа от названия "коньяк".

Напомним, подписанное Украиной Соглашение об ассоциации с ЕС также предусматривает отказ он наименования "коньяк". Произойти окончательно это должно с 1 января 2026 года.

Переходный период, в течение которого разрешался экспорт конька, закончился в 2019 году. Поэтому в декабре 2019 года Торгово-промышленная палата (ТПП) Украины заявила, что прекращает выдавать сертификаты на алкогольные напитки под названием "коньяк", "арманьяк", "граппа" и "бренди де херес".

В январе 2020 года корпорация "Укрвинпром" сообщила, что Украина продолжит изготовление и экспорт "коньяка Украины" и "шампанского Украины", несмотря на ассоциацию с ЕС. В "Укрвинпроме" считают, что виноградно-винодельческая отрасль работает в условиях переходного периода, который действует до 1 января 2026 года.

В октябре 2019 года президент Владимир Зеленский подписал закон, который в частности запрещает использовать названия "шампанское" и "коньяк" для напитков, не произведенных во Франции.

В январе 2019 года украинцы проголосовали за новое название коньяка Украины. Четверть (25,6%) хотят, чтобы коньяк в Украине именовался как "Украинский бренди" или "Бренди Украины". На втором месте – название "Бурштын" (9,4%). На третьем – "Гайстер" (8,5%).