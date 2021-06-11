ЄС заплатить Вірменії 3 млн євро за відмову від використання назви "коньяк"

Україні за аналогічну відмову грошей поки не обіцяють.

Уряд Вірменії уклав фінансову угоду з Євросоюзом. Країна отримає 3 млн євро "у межах процесу плавної відмови від географічного зазначення "коньяк" для вірменської алкогольної продукції". Про це повідомило видання PanArmenian.

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Гроші надійдуть з бюджету ЄС у межах Європейського інструменту сусідства.

Мета угоди — сприяти "плавному та ефективному" припиненню використання вказівки "коньяк", а також допомогти виноробам Вірменії зберегти свою конкурентоспроможність на експортних ринках.

Програма передбачає розробку нового найменування для вірменського коньяку, його рекламу і маркетинг на внутрішньому і зовнішніх ринках.

Вимога про відмову від назви "коньяк" передбачена підписаною у листопаді 2017 року Угодою про всеосяжне і розширене партнерство, яке повністю набуло чинності з 1 березня 2021 року. Згідно з цим документом, Вірменії дали 25 років для повної відмови від назви "коньяк".

Нагадаємо, підписана Україною Угоду про асоціацію з ЄС також передбачає відмову він найменування "коньяк". Відбутися остаточно це має з 1 січня 2026 року.

Перехідний період, протягом якого дозволявся експорт коньяку, закінчився у 2019 році. Тому в грудні 2019 року Торгово-промислова палата (ТПП) України заявила, що припиняє видавати сертифікати на алкогольні напої під назвою "коньяк", "арманьяк", "граппа" і "бренді де херес".

У січні 2020 року корпорація "Укрвинпром" повідомила, що Україна продовжить виготовлення і експорт "коньяку України" і "шампанського України", незважаючи на асоціацію з ЄС. В "Укрвинпромі" вважають, що виноградно-виноробна галузь працює в умовах перехідного періоду, який діє до 1 січня 2026 року.

У жовтні 2019 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який зокрема забороняє використовувати назви "шампанське" і "коньяк" для напоїв, не вироблених у Франції.

У січні 2019 роки українці проголосували за нову назву коньяку України. Чверть (25,6%) хочуть, щоб коньяк в Україні іменувався як "Український бренді" або "Бренді України". На другому місці — назва "Бурштин" (9,4%). На третьому — "Гайстер" (8,5%).