Одной не хватило: Франция пошлет еще одну Статую Свободы в США

"Младшая сестра" знаменитой статуи проделает тот же путь, что и ее предшественница, и в Нью-Йорк прибудет 1 июля

В День независимости, который в США отмечают четвертого июля, нью-йоркцев ждет сюрприз. Франция дарит им еще одну Статую Свободы. Об этом пишет CNN.

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Новая бронзовая скульптура, в 16 раз меньше оригинала, будет стоять на острове Эллис напротив острова Либерти, где установлен оригинал. Новое место маленькая Свобода займет в период с 1 по 5 июля.

[ + – ] Маленькую Свободу отправляют в США

"Младшую сестру" отлили из бронзы в Национальном музее искусств и ремесел (CNAM) в центре Парижа еще в 2009 году. Она представляет собой точную копию гипсовой модели 1878 года, которая хранится в музее.

"Статуя символизирует свободу и свет во всем мире. Мы хотим послать очень простой сигнал: наша дружба с Соединенными Штатами очень важна, особенно в данный момент. Мы должны сохранять и защищать нашу дружбу", — заявил Оливье Фарон, генеральный администратор CNAM.

Реплика имеет тот же неоклассический дизайн, что и ее "старшая сестра" из Нью-Йорка, которая представляет римскую богиню Либертас и имеет высоту 93 метр на гигантском пьедестале.

[ + – ] Статуя Свободы на острове Бедлоу

Напомним, знаменитая Свобода одета в хитон, ее голова увенчана короной, состоящей из основания и семи лучей, символизирующих семь морей и семь континентов. В правой руке, поднятой над головой, она держит факел, в левой руке — скрижаль с надписью, состоящей из английских букв и римских цифр (JULY IV MDCCLXXVI), обозначающей "4 июля 1776 года" — дату принятия Декларации независимости США. Разбитые кандалы у ее левой ноги, символизирую отмену рабства в Соединенных штатах.

Статуя Свободы прибыла в Нью-Йорк в 1886 году, в качестве презента в знак франко-американской дружбы. Примечательно, но сделать такой подарок предлагал историк Эдуардом де Лабуле еще в 1865 году. Однако его идея была воспринята без энтузиазма.

[ + – ] Голова Статуи Свободы в Париже

В 1871 году скульптор Фредерик-Огюст Бартольди снова предложил США этот подарок. Но тогдашний президент США Улисс Грант поначалу отнесся к его предложению безразлично. В итоге стороны пришли к пониманию. Французы изготовили статую из медных листов и стали, американцы воздвигли пьедестал на острове, который тогда носил название Бедлоу. Открывал подарок на торжественной церемонии президент Гровер Кливленд, который провозгласил Бартольди "величайшим человеком современной Америки".