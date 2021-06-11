Однієї не вистачило: Франція надішле ще одну Статую Свободи в США

"Молодша сестра" знаменитої статуї пройде той же шлях, що й її попередниця, і в Нью-Йорк прибуде 1 липня.

У День незалежності, який в США святкують четвертого липня, нью-йоркців чекає сюрприз. Франція дарує їм ще одну Статую Свободи. Про це пише CNN.

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Нова бронзова скульптура, у 16 разів менша оригіналу, стоятиме на острові Елліс навпроти острова Ліберті, де встановлений оригінал. Нове місце маленька Свобода займе в період із 1 по 5 липня.

[ + – ] Маленьку Свободу відправляють в США

"Молодшу сестру" відлили з бронзи в Національному музеї мистецтв і ремесел (CNAM) у центрі Парижа ще в 2009 році. Вона являє собою точну копію гіпсової моделі 1878 року, що зберігається в музеї.

"Статуя символізує свободу та світло у всьому світі. Ми хочемо надіслати дуже простий сигнал: наша дружба зі Сполученими Штатами дуже важлива, особливо зараз. Ми повинні зберігати і захищати нашу дружбу", — заявив Олів'є Фарон, генеральний адміністратор CNAM.

Репліка має той же неокласичний дизайн, що й її "старша сестра" з Нью-Йорка, яка представляє римську богиню Лібертас і має висоту 93 метр на гігантському п'єдесталі.

[ + – ] Статуя Свободи на острові Бедлоу

Нагадаємо, знаменита Свобода одягнена в хітон, її голова увінчана короною, що складається з основи і семи променів, які символізують сім морів і сім континентів. У правій руці, піднятій над головою, вона тримає факел, у лівій руці — скрижаль з написом, що складається з англійських букв і римських цифр (JULY IV MDCCLXXVI), що позначає "4 липня 1776 року" — дату ухвалення Декларації незалежності США. Розбиті кайдани біля її лівої ноги, символізують скасування рабства в Сполучених штатах.

Статуя Свободи прибула в Нью-Йорк у 1886 році, як презент на знак франко-американської дружби. Варто зазначити, що зробити такий подарунок пропонував історик Едуардом де Лабуле ще в 1865 році. Однак його ідея була сприйнята без ентузіазму.

[ + – ] Голова Статуї Свободи в Парижі

У 1871 році скульптор Фредерік-Огюст Бартольді знову запропонував США цей подарунок. Але тодішній президент США Улісс Грант спочатку поставився до його пропозиції байдуже. Зрештою сторони дійшли розуміння. Французи виготовили статую з мідних листів і сталі, американці спорудили п'єдестал на острові, який тоді носив назву Бедлоу. Відкривав подарунок на урочистій церемонії президент Гровер Клівленд, який проголосив Бартольді "найбільшою людиною сучасної Америки".