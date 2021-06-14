38 жен и 89 детей: в Индии умер глава самой большой семьи в мире

Зиона Хана был главой полигамной секты, которая позволяет своим членам иметь нескольких жен

В индийском штате Мизорам умер 76-летний Зиона Хана — глава "самой большой семьи в мире". Хана был лидером местной религиозной секты, практикующей полигамию. У него, по некоторым сведениям, было 38 жен, 89 детей и 36 внуков, сообщает служба BBC.

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Зиона Хана скончался в возрасте 76 лет после продолжительной болезни. Он страдал гипертонией и диабетом. Впервые в больницу он попал еще 7 июня.

[ + – ] Зиона Чана с членами своей семьи

Глава селения написал в Twitter, что штат Мизорам прощается с Зионой "с тяжелым сердцем".

Впрочем, точное количество его жен и детей назвать сложным, местные СМИ приписывают ему еще одну жену, 94 детей, 33 внуков и одного правнука, но в любом случае число членов его семьи впечатляет.

Христианскую секту под названием Chana Pawl, разрешающую мужчинам многоженство, основал дед Ханы еще в 1942 году. В организации насчитывалось порядка 1700 последователей, в том числе четыре поколения семьи Хана. Все они зарабатывали на жизнь резьбой по дереву и гончарным делом.

Сам Зиона Хана родился в 1945 году, а познакомился со своей первой женой Затианги в 17 лет — супруга была на три года его старше. Дом индийца стал достопримечательностью штата — чтобы разместить всех членов семьи, Хане потребовалось построить четырехэтажный особняк на сто комнат. Он даже получил название "Дом нового поколения".

В ранних интервью Хана и его жены рассказывали, что жизнь семьи была строго организована, самая старшая жена составляла расписание для каждого ее члена. Только на один ужин требовалось ощипать 30 цыплят, очистить 60 кг картофеля и сварить 100 кг риса.

Хана держал самых молодых женщин рядом со своей спальней, а старшие члены семьи спали подальше — и была система ротации для тех, кто навещал его ночью.

Одна из жен Зиона Хана рассказывала, что все они остаются с ним, потому что он "самый важный человек в доме и самый красивый мужчина в деревне".

Другая его жена отмечала, что все члены семьи хорошо ладят между собой, потому что основываются на "взаимной любви и уважении"

В интервью 2014 года Хана говорил, что чувствует себя особым божьим созданием, ведь он "дал мне столько людей, о которых нужно было заботиться".