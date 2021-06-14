38 дружин і 89 дітей: в Індії помер голова найбільшої сім'ї у світі

Зіона Хана був головою полігамної секти, яка дозволяє своїм членам мати декількох дружин

В індійському штаті Мізорам помер 76-річний Зіона Хана — голова "найбільшої родини у світі". Хана був лідером місцевої релігійної секти, яка практикує полігамію. У нього, за деякими відомостями, було 38 дружин, 89 дітей і 36 онуків, повідомляє служба BBC.

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Зіона Хана помер у віці 76 років після тривалої хвороби. Він страждав на гіпертонію і діабет. Уперше в лікарню він потрапив ще 7 червня.

[ + – ] Зіона Хана з членами своєї сім'ї

Голова селища написав у Twitter, що штат Мізорам прощається із Зіоною "з важким серцем".

Втім, точну кількість його дружин і дітей назвати складно, місцеві ЗМІ приписують йому ще одну дружину, 94 дітей, 33 онуків і одного правнука, але в будь-якому випадку число членів його сім'ї вражає.

Християнську секту під назвою Chana Pawl, яка дозволяє чоловікам багатоженство, заснував дід Хани ще в 1942 році. В організації налічувалося близько 1700 послідовників, у тому числі чотири покоління родини Хана. Усі вони заробляли на життя різьбленням по дереву і гончарною справою.

Сам Зіона Хана народився в 1945 році, а познайомився зі своєю першою дружиною Затіангі в 17 років — жінка була на три роки старша за нього. Будинок індійця став пам'яткою штату — щоб розмістити всіх членів сім'ї, Хані треба було побудувати чотириповерховий особняк на сто кімнат. Він навіть отримав назву "Будинок нового покоління".

У ранніх інтерв'ю Хана і його дружини розповідали, що життя сім'ї було суворо організоване, найстарша дружина склала розклад для кожного її члена. Тільки на одну вечерю потрібно обскубати 30 курчат, очистити 60 кг картоплі і зварити 100 кг рису.

Хана тримав наймолодших жінок поруч зі своєю спальнею, а старші члени родини спали подалі — і була система ротації для тих, хто відвідував його вночі.

Одна з дружин Зіони Хани розповідала, що всі вони залишаються з ним, тому що він "найважливіша людина в будинку і найкрасивіший чоловік у селі".

Інша його дружина зазначала, що всі члени сім'ї добре ладнають між собою, тому що ґрунтуються на "взаємній любові та повазі"

В інтерв'ю 2014 року Хана говорив, що відчуває себе особливим божим створінням, адже він "дав мені стільки людей, про яких треба було дбати".