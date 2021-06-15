Рыночная стоимость 10 лучших криптовалют возросла. Анализ рынка от Huobi Global

На этой неделе общая рыночная капитализация для 100 лучших криптовалюта уменьшилась на 1,98%, при этом 81 проект уменьшился в разной степени. По данным coinmarketcap , по состоянию на 13 июня 2021 общая рыночная капитализация криптовалюта составила 1629,1 млрд долл. неделю, среди которых XTZ имел наибольший рост на 37,13%, доведя свою рыночную капитализацию с № 49 по № 40, ICP больше снизился на 35,84%, доведя свою рыночную капитализацию с № 11 по № 18.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Кроме того, в ТОП-100 вошли 3 проекта, а именно: KCS ( KuCoin Token , увеличился на 1,03%, сейчас № 97), QNT ( Quant , увеличился на 30,30%, сейчас № 98), AMP ( Amp увеличился на 32,01%, сейчас № 44). По состоянию на 13 июня 2021 курс биткойнов составил 39097,86 долл. США, что на 9,05% превышало цену на прошлой неделе. Курс Ефириума составил 2508,39 долл. США, что на 7,54% ниже, чем на прошлой неделе

Общий объем торгов за 24 часа увеличился на этой неделе. В общем, объем торгов за 24 часа увеличился на 17,46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого недели. За эту неделю 59 из 100 крупнейших проектов увеличились за 24 часа по объему торгов, возглавляемые CHZ с еженедельным увеличением на 286,26%; объем торгов 41 проекта уменьшился за 24 часа, объем торгов 20 проектов уменьшился на 20% за 24 часа, тогда как 3 проекта упали более чем на 50% под руководством WAVES, уменьшившись на 70,64%.

Рыночная стоимость 10 лучших криптовалюта выросла, распределение рыночной доли оставался стабильным. 13 июня 2021 общая рыночная капитализация 10 лучших криптовалюта составляла 1333,7 миллиарда долларов США, увеличившись на 1,36% по сравнению с прошлой неделей, составив 81,87% общей рыночной капитализации криптовалюта, увеличившись на 2,70% по сравнению с прошлой неделей. Доля рыночной стоимости проекта TOP-10 в основном стабильна. Доминирование BTC составил 44,96%, увеличившись на 4,55% по сравнению с прошлой неделей.

Анализ сегментов

Среди ТОП 100 сегментов криптовалютного проекта общая рыночная капитализация проекта Application получила наибольшее снижение. Наибольшее снижение получила средняя рыночная капитализация проекта Application .

По состоянию на 13 июня 2021 общая рыночная капитализация монетных проектов достигла 944 500 000 000. Долларов США, увеличившись на 5,13%. Средняя рыночная капитализация монетных проектов достигла 19200000000. Долл. США, увеличившись на 5,13%. Общая рыночная капитализация проектов платформ достигла 432 300 000 000. Долл. США, уменьшившись на 7,82%. Средняя рыночная капитализация проектов платформ достигла 18700000000. Долл. США, уменьшившись на 7,82%. Общая рыночная капитализация проектов класса приложений достигла 148 800 000 000. Долл. США, уменьшившись на 8,02%. Средняя рыночная капитализация проектов класса приложений достигла 5950000000. Долл. США, уменьшившись на 8,02%. Общая рыночная капитализация проектов маркеров, обеспечиваются активами, достигла 64700000000. Долл. Средняя рыночная капитализация проектов маркеров, обеспечиваются активами, достигла 21500000000. Долл.

Распределение рыночных сегментов 100 лучших криптовалюта оставался стабильным. По состоянию на 13 июня 2021 среди 100 лучших проектов количество проектов класса монет, проектов класса приложений, проектов классов маркеров, обеспеченные активами и классов платформ остаются неизменными, что составляет 59,39% от общей рыночной капитализации ТОП-100 проектов.

Еженедельная инвестиционная деятельность

На этой неделе в блокчейн-индустрии состоялось 2 инвестиционные меры, Луксор получил 5000000 долларов в круглом инвестировании от ведущего NYDIG, Unchained Capital получил 25000000 долларов стратегических инвестиций от ведущего NYDIG.