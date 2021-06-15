Ринкова вартість 10 найкращих криптовалют зросла. Аналіз ринку від Huobi Global

Цього тижня загальна ринкова капіталізація для 100 найкращих криптовалют зменшилася на 1,98%, при цьому 81 проект зменшився у різному ступені. За даними coinmarketcap, станом на 13 червня 2021 р. загальна ринкова капіталізація криптовалют становила 1629,1 млрд дол. тиждень, серед яких XTZ мав найбільший ріст на 37,13%, довівши свою ринкову капіталізацію з № 49 до № 40, ICP найбільше знизився на 35,84%, довівши свою ринкову капіталізацію з № 11 до № 18.

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Крім того, у ТОП-100 увійшли 3 проекти, а саме: KCS (KuCoin Token, збільшився на 1,03%, зараз № 97), QNT (Quant, збільшився на 30,30%, зараз № 98), AMP (Amp, збільшився на 32,01%, зараз № 44). Станом на 13 червня 2021 року курс Біткойна становив 39097,86 дол. США, що на 9,05% перевищувало ціну минулого тижня. Курс Ефіріума становив 2508,39 дол. США, що на 7,54% нижче, ніж минулого тижня.

Загальний обсяг торгів за 24 години збільшився на цьому тижні. Загалом, обсяг торгів за 24 години збільшився на 17,46% порівняно з аналогічним періодом минулого тижня. За цей тиждень 59 із 100 найбільших проектів збільшились за 24 години за обсягом торгів, очолювані CHZ із щотижневим збільшенням на 286,26%; обсяг торгів 41 проекту зменшився за 24 години, обсяг торгів 20 проектів зменшився на 20% за 24 години, тоді як 3 проекти впали більш ніж на 50% під керівництвом WAVES, зменшившись на 70,64%.

Ринкова вартість 10 найкращих криптовалют зросла, розподіл ринкової частки залишався стабільним. 13 червня 2021 року загальна ринкова капіталізація 10 найкращих криптовалют становила 1333,7 мільярда доларів США, збільшившись на 1,36% порівняно з минулим тижнем, склавши 81,87% загальної ринкової капіталізації криптовалют, збільшившись на 2,70% порівняно з минулим тижнем. Частка ринкової вартості проекту TOP-10 в основному стабільна. Домінування BTC становило 44,96%, збільшившись на 4,55% порівняно з минулим тижнем.

Аналіз сегментів

Серед ТОП 100 сегментів криптовалютного проекту загальна ринкова капіталізація проекту Application отримала найбільше зниження. Найбільше зниження отримала середня ринкова капіталізація проекту Application.

Станом на 13 червня 2021 р. загальна ринкова капіталізація монетних проектів досягла 944,5 млрд. Доларів США, збільшившись на 5,13%. Середня ринкова капіталізація монетних проектів досягла 19,2 млрд. дол. США, збільшившись на 5,13%. Загальна ринкова капіталізація проектів платформ досягла 432,3 млрд. дол. США, зменшившись на 7,82%. Середня ринкова капіталізація проектів платформ досягла 18,7 млрд. дол. США, зменшившись на 7,82%. Загальна ринкова капіталізація проектів класу додатків досягла 148,8 млрд. дол. США, зменшившись на 8,02%. Середня ринкова капіталізація проектів класу додатків досягла 5,95 млрд. дол. США, зменшившись на 8,02%. Загальна ринкова капіталізація проектів маркерів, що забезпечуються активами, досягла 64,7 млрд. дол. Середня ринкова капіталізація проектів маркерів, що забезпечуються активами, досягла 21,5 млрд. дол.

Розподіл ринкових сегментів 100 найкращих криптовалют залишався стабільним. Станом на 13 червня 2021 року серед 100 найкращих проектів кількість проектів класу монет, проектів класу додатків, проектів класів маркерів, що забезпечені активами, і класів платформ залишаються незмінними, що становить 59,39% від загальної ринкової капіталізації ТОП-100 проектів.

Щотижнева інвестиційна діяльність

Цього тижня у блокчейн-індустрії відбулося 2 інвестиційні заходи, Луксор отримав 5 мільйонів доларів у круглому інвестуванні від провідного NYDIG, Unchained Capital отримав 25 мільйонів доларів стратегічних інвестицій від провідного NYDIG.