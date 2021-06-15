Первым состыковал космические корабли: умер космонавт Владимир Шаталов

Космонавту было 93 года

В России скончался летчик-космонавт СССР Владимир Шаталов, который в 1969 году осуществил первую в истории стыковку космических кораблей. О смерти космонавта сообщила пресс-служба "Роскосмоса".

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Шаталов родился в Акмолинской области Казахстана в 1927 году. Во время Второй мировой войны был сыном полка. Окончил Качинское авиационное училище в 1949 году, а в 1956 году — Военно-воздушную академию.

[ + – ] Экипаж корабля "Союз-10": Алексей Елисеев, Владимир Шаталов и Николай Рукавишников

Совершил три космических полета, первый – в 1969 году на корабле "Союз-4". При его участии впервые в мире была создана экспериментальная космическая станция и осуществлен переход через открытый космос космонавтов Алексея Елисеева и Евгения Хрунова из корабля "Союз-5" в "Союз-4".

[ + – ] Владимир Шаталов

В 1987-1991 гг. Шаталов годах возглавлял Центр подготовки космонавтов имени Гагарина. Был дважды героем Советского Союза, кавалером трех орденов Ленина и ордена Октябрьской революции, а также других наград.

Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 1992 года был уволен в запас. С 2016 года, после смерти американского астронавта Джона Гленна, Шаталов являлся самым старым в мире участником космических полетов.