Першим зістикував космічні кораблі: помер космонавт Володимир Шаталов

Космонавту було 93 роки.

У Росії помер льотчик-космонавт СРСР Володимир Шаталов, який в 1969 році здійснив перше в історії стикування космічних кораблів. Про смерть космонавта повідомила пресслужба "Роскосмосу".

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Шаталов народився в Акмолинській області Казахстану в 1927 році. Під час Другої світової війни був сином полку. Закінчив Качинське авіаційне училище в 1949 році, а в 1956 році — Військово-повітряну академію.

[ + – ] Екіпаж корабля "Союз-10": Олексій Єлисєєв, Володимир Шаталов і Микола Рукавишніков

Здійснив три космічні польоти, перший — в 1969 році на кораблі "Союз-4". За його участю вперше в світі була створена експериментальна космічна станція і здійснений перехід через відкритий космос космонавтів Олексія Єлисєєва та Євгена Хрунова з корабля "Союз-5" в "Союз-4".

[ + – ] Володимир Шаталов

У 1987-1991 рр. Шаталов очолював Центр підготовки космонавтів імені Гагаріна. Був двічі героєм Радянського Союзу, кавалером трьох орденів Леніна та ордена Жовтневої революції, а також інших нагород.

Указом Президента Російської Федерації від 9 травня 1992 року звільнений в запас. З 2016 року, після смерті американського астронавта Джона Гленна, Шаталов був найстарішим у світі учасником космічних польотів.