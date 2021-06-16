На военной базе в Колумбии произошел взрыв, более 30 раненых (видео)

Как сообщают в Минобороны, целью атаки было ранение как можно большего количества военнослужащих.

В Колумбии в приграничном городе Кукута взорвалась заминированная машина. В результате 36 человек получили ранения. Об этом сообщает abcNews.

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Взрыв произошел на фоне прекращения антиправительственных протестов в Колумбии, которые длились с 28 апреля.

По версии Минобороны за взрывом могут стоять Национально-освободительная армия — крупнейшая повстанческая группировка Колумбии или же диссиденты из Революционных вооруженных сил Колумбии, которые подписали мирное соглашение с правительством в 2016 году.

"Это гнусная террористическая атака, направленная против колумбийских солдат и на то, чтобы ранить как можно больше солдат", — заявляет министр обороны Диего Молано.

Из 36 пострадавших, по данным СМИ, трое находится в критическом состоянии. Однако официальные власти до сих пор не назвали точного количества пострадавших.

Кукута находится на границе с Венесуэлой и является столицей штата Северный Сантандер, где несколько преступных группировок борются за маршруты незаконного оборота наркотиков и используют слабо патрулируемую границу с Венесуэлой для контрабанды топлива и оружия.

Как сообщает военный аналитик Фокуса Игаль Левин, манифестации начались в знак протеста против повышения налогов и продолжаются, несмотря на то, что президент страны Иван Дуке от этой идеи, идя на уступки, отказался. Теперь студенческие организации и профсоюзы, помимо отмены налоговой реформы, требуют пересмотреть условия реформы здравоохранения, распустить спецподразделения полиции по борьбе с беспорядками, демилитаризовать города и наказать виновных в убийствах протестующих.

Напомним, в мае массовые протесты в Колумбии привели к остановке экспорта кофе. Протестующие блокировали дороги по всей стране.