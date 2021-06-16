На військовій базі в Колумбії стався вибух, понад 30 поранених (відео)

Як повідомляють у Міноборони, метою атаки було поранення якомога більшої кількості військовослужбовців.

У Колумбії в прикордонному місті Кукута вибухнула замінована машина. У результаті 36 осіб отримали поранення. Про це повідомляє abcNews.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Вибух стався на фоні припинення антиурядових протестів у Колумбії, які тривали з 28 квітня.

За версією Міноборони за вибухом можуть стояти Національно-визвольна армія — найбільше повстанське угрупування Колумбії або ж дисиденти з Революційних збройних сил Колумбії, які підписали мирну угоду з урядом у 2016 році.

"Це ганебна терористична атака, спрямована проти колумбійських солдатів і на те, щоб поранити якомога більше солдатів", — заявляє міністр оборони Дієго Молано.

З 36 постраждалих, за даними ЗМІ, троє в критичному стані. Однак, офіційна влада досі не назвала точної кількості постраждалих.

Кукута розташоване на кордоні з Венесуелою і є столицею штату Північний Сантандер, де кілька злочинних угрупувань борються за маршрути незаконного обігу наркотиків та використовують слабо патрульований кордон з Венесуелою для контрабанди палива і зброї.

Як повідомляє військовий аналітик Фокуса Ігаль Левін, маніфестації почалися на знак протесту проти підвищення податків і тривають, незважаючи на те, що президент країни Іван Дуке від цієї ідеї, йдучи на поступки, відмовився. Тепер студентські організації і профспілки, крім скасування податкової реформи, вимагають переглянути умови реформи охорони здоровʼя, розпустити спецпідрозділи поліції по боротьбі з безладами, демілітаризувати міста і покарати винних у вбивствах протестувальників.

Нагадаємо, у травні масові протести в Колумбії призвели до зупинки експорту кави. Протестувальники блокували дороги по всій країні.