В этот день будут отмечать 156-ю годовщину освобождения последних рабов в Техасе после гражданской войны

Конгресс в США утвердил новый государственный праздник, который будет отмечаться уже через два дня: 19 июня. Об этом пишет The Hill..

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Палата представителей проголосовала за принятие закона о новом празднике в США. Сейчас закон ожидает подписи президента Джо Байдена. Как только президент подпишет закон, 19 июня официально станет федеральным праздником, который знаменует конец рабства. Сделает он это уже сегодня, по слухам, около 15.30 по местному времени.

О принятии закона сообщила Шейла Джексон Ли из Техаса, защитник чернокожего сообщества. Это первый федеральный праздник, утвержденный после Дня Мартина Лютера Кинга-младшего в 1983 году.

"Этот день олицетворяет свободу", — сказала Шейла Джексон Ли в своем выступлении.

Палата окончательно приняла текст закона 415 голосами против 14 при поддержке лидеров демократов и республиканцев. Накануне он был единогласно одобрен Сенатом.

Стив Уильямс, президент Национального фонда наблюдения за июньскими событиями, поблагодарил Конгресс за этот закон. "Народ 19 июня в восторге", — сказал он.

Впрочем, некоторые из республиканцев, выступающих против принятия закона, пояснили свою позицию. Сенатор-республиканец Рон Джонсон из Висконсина, сказал, что хоть и поддерживает День освобождения от рабства, но его смущали затраты. "Теперь требуется, чтобы налогоплательщики предоставляли федеральным служащим оплачиваемый отпуск, чтобы отпраздновать конец рабства", — напомнил он.

В 1979 году Техас стал первым штатом, официально провозгласившим 19 июня официальным праздником. Позже 49 штатов и округов по отдельности признавали этот день, исключение представляла Южная Дакота.

[ + – ] Марш в честь Дня Свободы в Техасе

"Juneteenth" также известен в США как День свободы, или День освобождения. 19 июня 1865 года федеральные войска прибыли в Галвестон, штат Техас, чтобы гарантировать, что афроамериканцы, все еще находящиеся в рабстве, были освобождены после окончания Гражданской войны в 1861-1865 годах.

[ + – ] Ветераны Гражданской войны в США

Наступление генерала армии Союза Гордона Грейнджера произошло через 30 месяцев и 19 дней после того, как президент Авраам Линкольн подписал 1 января 1863 г. Прокламацию об освобождении. Всего в Галвестоне было освобождено около четверти миллиона рабов. И большинство из них покинули штат, не смотря на то, что им гарантировались рабочие места.