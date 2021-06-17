День звільнення: у США з'явилося нове державне свято 19 червня

У цей день будуть відзначати 156-у річницю визволення останніх рабів у Техасі після громадянської війни

Конгрес у США затвердив нове державне свято, яке відзначатиметься вже через два дні: 19 червня. Про це пише The Hill.

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Палата представників проголосувала за ухвалення закону про нове свято в США. Наразі закон чекає на підпис президента Джо Байдена. Як тільки президент підпише закон, 19 червня офіційно стане федеральним святом, яке знаменує кінець рабства. Зробить він це вже сьогодні, за чутками, близько 15.30 за місцевим часом.

Про ухвалення закону повідомила Шейла Джексон Лі з Техасу, захисниця чорношкірої спільноти. Це перше федеральне свято, затверджене після Дня Мартіна Лютера Кінга-молодшого в 1983 році.

"Цей день уособлює свободу", — сказала Шейла Джексон Лі у своєму виступі.

Палата остаточно ухвалила текст закону 415 голосами проти 14 за підтримки лідерів демократів і республіканців. Напередодні він був одноголосно схвалений Сенатом.

Стів Вільямс, президент Національного фонду спостереження за червневими подіями, подякував Конгресу за цей закон. "Народ 19 червня в захваті", — сказав він.

Втім, деякі з республіканців, які виступають проти ухвалення закону, пояснили свою позицію. Сенатор-республіканець Рон Джонсон з Вісконсину, сказав, що хоч і підтримує День звільнення від рабства, але його бентежили витрати. "Тепер потрібно, щоб платники податків надавали федеральним службовцям оплачувану відпустку, щоб відсвяткувати кінець рабства", — нагадав він.

У 1979 році Техас став першим штатом, що офіційно проголосив 19 червня святом. Пізніше 49 штатів та округів окремо визнавали цей день, виняток представляла Південна Дакота.

[ + – ] Марш на честь Дня Свободи в Техасі

"Juneteenth" також відомий у США як День свободи, або День визволення. 19 червня 1865 федеральні війська прибули в Галвестон, штат Техас, щоб гарантувати, що афроамериканці, які все ще перебували в рабстві, були звільнені після закінчення Громадянської війни в 1861-1865 роках.

[ + – ] Ветерани Громадянської війни в США

Наступ генерала армії Союзу Гордона Грейнджера стався через 30 місяців і 19 днів після того, як президент Авраам Лінкольн підписав 1 січня 1863 р Прокламацію про звільнення. Усього в Галвестоні було звільнено близько чверті мільйона рабів. І більшість з них покинули штат, незважаючи на те, що їм гарантувалися робочі місця.