"Их парень заснул первым". Что пишут иностранные СМИ по поводу встречи Байдена и Путина

Иностранные СМИ по-разному оценивают состоявшуюся 16 июня в Женеве встречу президентов США и РФ. А некоторые откровенно юморят на тему саммита Путин-Байден. Фокус собрал самые любопытные и яркие реакции зарубежной прессы.

"Дело не в доверии"

Американское издание Washington post опубликовало материал по встрече в Женеве под заголовком "Пессимистическая стратегия Байдена способствует прогрессу с Путиным".

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WP пишет, что Байден скорее всего, не будет делать попыток перезагрузить отношения с Россией, и его пессимизм в отношении взглядов Владимира Путина был отчетливо виден.

"Дело не в доверии. Это связано с личными интересами. Пока рано радоваться", – заявил Байден после трехчасового саммита.

Также издание отмечает, что команда Байдена, при подготовке ко встрече с Путиным, ничего не оставила на волю случая. Чтобы не обмануть ожиданий, они преуменьшали вероятность даже самых скромных достижений. Не была проведена даже совместная пресс-конференция, на которой "могла бы присутствовать импровизация".

[ + – ] WP: Места для импровизации не было Фото: Скриншот

"По отдельности ни одно из достигнутых соглашений не является переломным моментом", – пишет издание. Скромные технократические достижения контрастируют с более грандиозными амбициями предыдущих президентов, которые стремились коренным образом пересмотреть проблемные отношения США с Россией", – подытожило издание.

Встреча не была ни теплой, ни жаркой

Еще одно американское издание New York Times написало, что "Байден пытается наладить с Путиным узы личных интересов, а не душевный контакт".

В издании считают, что сотрудничество Байдена и Путина будет напряженным и разочаровывающим, в котором оба лидера смогут сохранять видимость гражданского дискурса, даже когда они соревнуются на международной арене.

"Никто с восхищением не заглядывал ни в чью душу. Никто никого не называл убийцей. Судя по всему, долгожданная встреча президента Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным не была ни теплой, ни жаркой", – пишет NYT.

Автор отмечает, что Байден на встрече с Путиным попытался наладить рабочие отношения, лишенные заискивающей лести своего предшественника, но и без воинственных формулировок, которые Байден использовал ранее.

Также отмечается, что отдельные пресс-конференции Байдена и Путина – еще один явный признак прохлады в отношениях. С 1989 года, когда президент США Джордж Буш и глава СССР Михаил Горбачев вместе обратились к журналистам, совместные выступления стали нормой для американских и российских лидеров.

"Возможно, Байден избежал размолвки с Путиным на их первой встрече, но она была всего лишь началом главы российско-американских отношений", – подытожили в издании.

Получил то, что хотел

"Путин получил от Байдена именно то, что хотел", – написало издание CNN. Издание отмечает, что еще до встречи президента США и России ожидания от переговоров были достаточно низкими.

"Помимо некоторых основных обязательств по восстановлению дипломатических отношений и внешней политики, не было видно, что встреча приведет к резким переменам. Кажется, никакие дружеские слова не остановят российского лидера от осуществления своей политической программы как дома, в России, так и за рубежом, практически безнаказанно", – пишет автор статьи.

Повестка саммита была почти полностью адаптирована к внутренним потребностям Путина, отмечает CNN. Встреча была предложена США, что в отношении Кремля подтверждает, что Путин является лидером такого же ранга, как и президент США.

В издании считают, что саммит дал Путину возможность поставить на паузу ухудшение отношений между двумя странами.

"США теперь могут отложить ввод дополнительных экономических санкций против России или критиковать Путина за арест инакомыслящих у себя дома. Все это может быть полезно, когда в этом году в России пройдут парламентские выборы. Иными словами, Путин поехал в Женеву и получил именно то, что хотел. И он покинул Швейцарию с огромной дипломатической победой", – подытожили автор.

Поживем — увидим

Издание Foreign Policy разделило сдержанность остальных иностранных СМИ и написало, что только время покажет, насколько успешным оказалась встрече двух лидеров.

Также отмечается, что до сих пор остается неясным, как прошло обсуждение других тем, которые вероятнее всего, поднимались во время разговора. Например, изменение климата, Арктика, Беларусь, Сирия и продолжающаяся война в Украине.

"Историю того, были ли саммит успешным, еще предстоит написать. Хотя оба лидера обозначили области, в которых они могут достичь прогресса, теперь их администрациям предстоит заняться деталями на фоне продолжающейся напряженности и пристального политического контроля в Вашингтоне", – пишет автор.

На пресс-конференции Байден выразил такую же позицию, сказав: "чтобы судить о пудинге, надо его отведать".

Сближения не произошло

Одно из ведущих швейцарских изданий 20 minuten написало, что саммит в Женеве имел небольшой успех.

"Взаимные комплименты Байдена и Путина не могли скрыть того факта, что существенного сближения позиций не произошло", – отмечает издание.

В пример приводится то, что Путин на вопрос по поводу ситуации с правами человека в Росси свел в сторону Black Lives Matter в США. В свою очередь, Байден на пресс-конференции назвал вышеупомянутую параллель "нелепой".

"Оба президента ясно дали понять на пресс-конференциях, что они будут придерживаться своих позиций, и все еще могут сблизиться, но до определенной степени. Байден не приглашал Путина в Вашингтон, а Путин не приглашал президента США в Москву", – пишет швейцарское издание.

Серия завуалированных угроз

Аналитическое издание Politico выпустило материал под заголовком "Байден Путину: помоги мне помочь тебе".

"Преследуя свои собственные интересы, президент США попытался заставить Путина понять, что в интересах России иметь хорошие отношения с США", – считает автор.

Издание подчеркивает, что Байден, описывая встречу с Путиным, не раз пытался создать впечатление, будто он оказывает российскому лидеру услугу, поделившись с ним хорошим советом.

[ + – ] "послание Байдена также можно рассматривать как серию полузавуалированных угроз" Фото: Скриншот

"Конечно, послание Байдена также можно рассматривать как серию полузавуалированных угроз давно правящему российскому автократу. Байден, однако, настаивал на том, что "угроз не было" и его советы были лишь о том, как будет лучше для Америки", – говорится в статье.

СМИ также пишет, что неясно, последует ли Путин совету Байдена. Оба лидера использовали такие слова, как "конструктивная" и "позитивная", чтобы описать встречу. Но, как и ожидалось, переговоры почти ничего не решили – по крайней мере, в той степени, в которой они преподносились общественности.

"Тем не менее, по мнению некоторых аналитиков, это уже победа, учитывая плохое состояние и нисходящую траекторию американо-российских отношений", – подытожили в издании.

"Их парень заснул первым!"

Не обошли стороной тему встречи в Женеве и популярные американские юмористически-политические шоу, которые от души поиронизировали.

Например, в Late Show ведущий Стивен Кольбер в шутку сравнил встречу с "Триллером в Маниле" (боксерский поединок между Мохаммедом Али и Джо Фрейзером) и "Грохотом в джунглях" (поединок между Мохаммедом Али и Джорджем Форманом).

Кольбер также поиронизировал на тему того, что Путин якобы заснул на встрече с Байденом первым. В США уже давно шутят по поводу того, что Джо Байден часто засыпает на официальных встречах, перед поездкой президента США в Женеву по этому поводу также шутил Дональд Трамп. Он посоветовал Байдену во время встречи с Путиным.

"Их парень заснул первым!" – пошутил Кольбер в последнем выпуске Late Show.

[ + – ] Их парень заснул первым! Фото: Скриншот

Американский шоумен также пошутил по поводу роста Путина.

"Эксперты ожидали, что встреча будет длиться от 4 до 5 часов, но она заняла всего 3 часа 21 минуту. Короче, чем предполагалось, как и Владимир Путин" – говорит Кольбер.

Ведущий отметил, что на встрече произошло нечто удивительное, на ней "не было деморализующего, тошнотворного, международного подхалимажа".

В The Late Late Show ведущий Джеймс Корден сказал, что на встрече Владимир Путин и Джо Байден выглядели как семейная пара в разгар бракоразводного процесса.

Корден также пошутил по поводу фразы Путина, процитировавшего Льва Толстого: "В жизни нет счастья, есть только зарницы его".

"Парень, расслабься. Ты только что получил в подарок парочку отличных солнцезащитных очков", – отметил ведущий, имея в виду подарок от Байдена.

В шоу The Tonight Show ведущий Джимми Фэллон сравнил виллу в Женеве, где встречались Путин и Байден, с "приютом с привидениями из фильма ужасов".

"На самом деле, Путин нашел это место на своем любимом сайте аренды Air.kgb", – пошутил Фэллон.

Нашумевшее фото Путина и Байдена сравнили с двумя отцами, которые ждут, когда их дочери выберут себе выпускные платья. А Путин пытался вспомнить, за каким из книжных шкафов спрятана потайная комната с акулами.

"Ожидалось, что встреча продлиться пять часов, но на самом деле заняла всего половину этого времени. Не очень хороший знак, когда твоя встреча занимает меньше времени, чем "Кролик Питер 2", – сказал ведущий.

"Но после переговоров лидеры договорились держать связь. Байден сказал: "Я дам вам свои e-mail. На что Путин ответил: "У меня уже есть ваш e-mail и пароль от него", – пошутил Фэллон.

Также ведущий отметил, что подаренные Байденом солнцезащитные очки конечно же, пригодятся Путину в России, "где солнце выходит дважды в году".