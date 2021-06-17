"Їхній хлопець заснув першим". Що пишуть іноземні ЗМІ з приводу зустрічі Байдена і Путіна

Іноземні ЗМІ по-різному оцінюють зустріч президентів США й РФ, яка відбулася 16 червня в Женеві. А деякі відверто жартують на тему саміту Путін-Байден. Фокус зібрав найцікавіші та яскраві реакції зарубіжної преси.

"Справа не в довірі"

Американське видання Washington post опублікувало матеріал щодо зустрічі в Женеві під заголовком "Песимістична стратегія Байдена сприяє прогресу з Путіним".

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WP пише, що Байден швидше за все, не робитиме спроб перезавантажити відносини з Росією, і його песимізм щодо поглядів Володимира Путіна було чітко видно.

"Справа не в довірі. Це повʼязано з особистими інтересами. Поки зарано радіти", — заявив Байден після тригодинного саміту.

Також видання зазначає, що команда Байдена, під час підготовки до зустрічі з Путіним, нічого не залишила на волю випадку. Щоб не обдурити очікувань, вони применшували ймовірність навіть найскромніших досягнень. Не була проведена навіть спільна пресконференція, на якій "могла б бути присутня імпровізація".

[ + – ] WP: Місця для імпровізації не було Фото: Скриншот

"Окремо жодна з досягнутих угод не є переломним моментом", — пише видання. Скромні технократичні досягнення контрастують з більш грандіозними амбіціями попередніх президентів, які прагнули докорінно переглянути проблемні відносини США з Росією", — підсумувало видання.

Зустріч не була ні теплою, ні гарячою

Ще одне американське видання New York Times написало, що "Байден намагається налагодити з Путіним узи особистих інтересів, а не душевний контакт".

У виданні вважають, що співпраця Байдена та Путіна буде напруженою і такою, що розчаровує, в якій обидва лідери зможуть зберігати видимість громадянського дискурсу, навіть коли вони змагаються на міжнародній арені.

"Ніхто із захопленням не зазирав ні в чию душу. Ніхто нікого не називав вбивцею. Судячи з усього, довгоочікувана зустріч президента Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним не була ні теплою, ні гарячою", — пише NYT.

Автор зазначає, що Байден на зустрічі з Путіним намагався налагодити робочі стосунки, позбавлені скромних лестощів свого попередника, але й без войовничих формулювань, які Байден використовував раніше.

Також наголошується, що окремі пресконференції Байдена та Путіна — ще одна очевидна ознака прохолоди у відносинах. З 1989 року, коли президент США Джордж Буш і глава СРСР Михайло Горбачов разом звернулися до журналістів, спільні виступи стали нормою для американських і російських лідерів.

"Можливо, Байден уникнув суперечки з Путіним на їхній першій зустрічі, але вона була всього лише початком глави російсько-американських відносин", — підсумували у виданні.

Отримав те, що хотів

"Путін отримав від Байдена саме те, що хотів", — написало видання CNN. Видання зазначає, що ще до зустрічі президента США та Росії очікування від переговорів були досить низькими.

"Крім деяких основних зобовʼязань з відновлення дипломатичних відносин і зовнішньої політики, не було видно, що зустріч призведе до різких змін. Здається, ніякі дружні слова не зупинять російського лідера від здійснення своєї політичної програми як вдома, у Росії, так і за кордоном, практично безкарно", — пише автор статті.

Порядок саміту був майже повністю адаптований до внутрішніх потреб Путіна, зазначає CNN. Зустріч була запропонована США, що щодо Кремля підтверджує, що Путін є лідером такого ж рангу, як і президент США.

У виданні вважають, що саміт дав Путіну можливість поставити на паузу погіршення відносин між двома країнами.

"США тепер можуть відкласти введення додаткових економічних санкцій проти Росії або критикувати Путіна за арешт інакомислячих у себе вдома. Все це може бути корисно, коли цьогоріч у Росії пройдуть парламентські вибори. Іншими словами, Путін поїхав до Женеви й отримав саме те, що хотів. І він покинув Швейцарію з величезною дипломатичною перемогою", — підсумували автори.

Поживемо побачимо

Видання Foreign Policy розділило стриманість інших іноземних ЗМІ та написало, що тільки час покаже, наскільки успішним виявилася зустрічі двох лідерів.

Також зазначається, що до сих пір залишається незрозумілим, як пройшло обговорення інших тем, які найімовірніше, порушувалися під час розмови. Наприклад, зміна клімату, Арктика, Білорусь, Сирія і війна, що триває в Україні.

"Історію того, чи були саміт успішним, ще треба написати. Хоча обидва лідери позначили галузі, в яких вони можуть досягти прогресу, тепер їхнім адміністраціям варто зайнятися деталями на тлі тривалої напруженості і ретельного політичного контролю у Вашингтоні", — пише автор.

На пресконференції Байден висловив таку ж позицію, сказавши: "щоб судити про пудинг, треба його скуштувати".

Зближення не відбулося

Одне з провідних швейцарських видань 20 minuten написало, що саміт у Женеві мав невеликий успіх.

"Взаємні компліменти Байдена та Путіна не могли приховати того факту, що істотного зближення позицій не відбулося", — зазначає видання.

Як приклад наводиться те, що Путін на питання з приводу ситуації з правами людини в Росії звів у сторону Black Lives Matter у США. Зі свого боку, Байден на пресконференції назвав вищезгадану паралель "безглуздою".

"Обидва президенти чітко дали зрозуміти на пресконференціях, що вони будуть дотримуватися своїх позицій, і все ще можуть зблизитися, але до певної міри. Байден не запрошував Путіна до Вашингтона, а Путін не запрошував президента США до Москви", — пише швейцарське видання.

Серія завуальованих погроз

Аналітичне видання Politico випустило матеріал під заголовком "Байден Путіну: допоможи мені допомогти тобі".

"Переслідуючи свої власні інтереси, президент США спробував змусити Путіна зрозуміти, що в інтересах Росії мати хороші відносини зі США", — вважає автор.

Видання підкреслює, що Байден, описуючи зустріч із Путіним, не раз намагався створити враження, ніби він надає російському лідерові послугу, поділившись з ним доброю порадою.

[ + – ] "Послання Байдена також можна розглядати як серію напівзавуальованих загроз" Фото: Скриншот

"Звичайно, послання Байдена також можна розглядати як серію напівзавуальованих загроз давно урядущому російському автократові. Байден, проте, наполягав на тому, що "загроз не було" і його поради були лише про те, як буде краще для Америки", — йдеться в статті.

ЗМІ також пише, що нехрозуміло, чи прислухається Путін до порад Байдена. Обидва лідери використовували такі слова, як "конструктивна" та "позитивна", щоб описати зустріч. Але, як і очікувалося, переговори майже нічого не вирішили — принаймні, в тій мірі, в якій вони підносили громадськості.

"Тим не менш, на думку деяких аналітиків, це вже перемога, з огляду на поганий стан і спадну траєкторію американо-російських відносин", — підсумували в виданні.

"Їхній хлопець заснув першим!"

Не обійшли стороною тему зустрічі в Женеві й популярні американські гумористично-політичні шоу, які від душі поіронізувати.

Наприклад, у Late Show ведучий Стівен Кольбер жартома порівняв зустріч із "Трилером у Манілі" (боксерський поєдинок між Мухаммедом Алі та Джо Фрейзером) і "Гуркотом у джунглях" (поєдинок між Мухаммедом Алі та Джорджем Форманом).

Кольбер також поіронізувати на тему того, що Путін нібито заснув на зустрічі з Байденом першим. У США вже давно жартують з приводу того, що Джо Байден часто засинає на офіційних зустрічах, перед поїздкою президента США в Женеву з цього приводу також жартував Дональд Трамп. Він порадив Байдену під час зустрічі з Путіним.

"Їхній хлопець заснув першим!" — пожартував Кольбер в останньому випуску Late Show.

[ + – ] Їхній хлопець заснув першим! Фото: Скриншот

Американський шоумен також пожартував із приводу зростання Путіна.

"Експерти очікували, що зустріч триватиме від 4 до 5 годин, але вона тривала всього 3 години 21 хвилину. Коротше, ніж передбачалося, як і Володимир Путін" — говорить Кольбер.

Ведучий зазначив, що на зустрічі відбулося щось дивовижне, на ній "не було нудотного, міжнародного підлабузництва, що деморалізує".

У The Late Late Show ведучий Джеймс Корден сказав, що на зустрічі Володимир Путін і Джо Байден виглядали як сімейна пара в розпал шлюборозлучного процесу.

Корден також пожартував із приводу фрази Путіна, який процитував Льва Толстого: "У житті немає щастя, є лише блискавиці його".

"Хлопець, розслабся. Ти щойно отримав у подарунок пару відмінних сонцезахисних окулярів", — зазначив ведучий, маючи на увазі подарунок від Байдена.

У шоу The Tonight Show ведучий Джиммі Феллон порівняв віллу в Женеві, де зустрічалися Путін і Байден, з "притулком із привидами з фільму жахів".

"Насправді, Путін знайшов це місце на своєму улюбленому сайті оренди Air.kgb", — пожартував Феллон.

Гучне фото Путіна та Байдена порівняли з двома батьками, які чекають, коли їхні дочки виберуть собі випускні сукні. А Путін намагався згадати, за якою з книжкових шаф захована потаємна кімната з акулами.

"Очікувалося, що зустріч триватиме пʼять годин, але насправді тривала всього половину цього часу. Не дуже хороший знак, коли твоя зустріч триває менше часу, ніж "Кролик Пітер 2", — сказав ведучий.

"Але після переговорів лідери домовилися тримати звʼязок. Байден сказав: "Я дам вам свій e-mail. На що Путін відповів: "У мене вже є ваш e-mail і пароль від нього", — пожартував Феллон.

Також ведучий зазначив, що подаровані Байденом сонцезахисні окуляри звичайно ж, знадобляться Путіну в Росії, "де сонце виходить двічі на рік".