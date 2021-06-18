Голосуй или проиграешь. Что выберут армяне — независимое будущее или реванш "бывших"?

До внеочередных парламентских выборов в Армении осталось несколько дней. И чем ближе дата выборов, тем ожесточеннее борьба между главными противоборствующими блоками Никола Пашиняна и Роберта Кочаряна.

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На сегодня, согласно результатам различных социологических опросов, рейтинг блока Никола Пашиняна "Мой шаг" составляет 24%, блока Роберта Кочаряна "Армения" — 22%.Здесь надо делать скидку на то,, что результатам таких опросов в Армении доверять не приходится.

Так по распространенной в армянских СМИ информации, агентство, позиционирующее себя, как франшиза известного бренда Gallop, прославилось практикой приписки "нужных" баллов за соответствующую оплату. А ее владелец, по чистой случайности, оказался бизнес-партнером сына близкого к Кочаряну бизнесмена.

Но одно можно прогнозировать уже сегодня: однозначной победы, которая даст той или иной стороне конституционное большинство, не будет.

По прогнозам экспертов, ожидается формирование коалиционного правительства, что выглядит маловероятным в силу поляризации армянского политического истеблишмента. Следовательно, второй тур выборов неизбежен, а в нем будут участвовать только те блоки, которые прошли в парламент.

Для армян такой сценарий – это очередные месяцы неопределенности и политической нестабильности. Борьба будет идти до тех пор, пока одна из сторон не одержит полную победу на выборах.Более того, сложно предсказать реакцию команды Роберта Кочаряна на возможное поражение на выборах.

Последние готовы отстаивать свои интересы не только на избирательных участках, но и на улицах, что косвенно подтверждается и вбросамирезультатов "высокого рейтинга", получаемых у ангажированных структур.

Таким образом, еще до начала голосования, опросы стали инструментом поствыборов.

Как топили революцию

Перед армянским обществом стоит непростой выбор. По сути, речь идет о выборе дальнейшего курса развития, который должен будет определить судьбу армян в течение следующих десятилетий. Поэтому предстоящее голосование можно смело назвать выбором между последним шансом на независимое развитие и полным уходом Еревана под протекторат Кремля.

Еще 2 с половиной года назад, в 2018 г., армяне ликовали, когда избавлялись от «карабахского клана». Никол Пашинян тогда объявило победившей в стране "бархатной революции". Впервые за время независимости армяне самостоятельно выбрали своего лидера, которого сегодня пророссийская оппозиция обвиняет в предательстве и некомпетентности.

Главным фактором в подрыве доверия армян к Пашиняну является Россия. Кремль не воспринял дерзкий выбор армянского народа, который, как считают в Москве, грозит вывести Армению из орбиты традиционного российского влияния.

[ + – ] Армяне стоят перед выбором, который определит их судьбу как народа на ближайшие десятилетия

Исходя именно из такого понимания существующей ситуации, Москва начала вставлять палки в процесс реформирования этой маленькой страны Южного Кавказа.

В свою очередь, сам Никол Пашинян запустил сложный процесс экономической трансформации, который пришелся на период пандемии. Армения с ее заново выстраивающейся либеральной экономикой оказалась не готовой к такого рода вызову.

Страна и ее государственные институты начали ослабевать. Растущее напряжение между главными политическими силами нашло выход по итогамвторой карабахской войны.

Логическим итогом стало подписание заявления, позволившего России закрепить свое влияние на армянскую власть, а "бывшим" – восстать из небытия, в которое, казалось бы революция отправила их навечно.

Тень Москвы на будущем Армении

Сейчас перед Арменией стоят более сложные вопросы. Заявление от 9 ноября и последующие за ним соглашения создали новую геополитическую реальность,под которую Армении нужно подстраиваться. При правильной оценке ситуации и гибком руководстве, Армения может выйти из казалось-бы уже сложившегося политического цугцванга.

Образ будущего является важнейшим элементом в выстраивании политики ведущими политическими силами Армении. Те, политические силы, которые не имеют образа будущего, обречены на проигрыш, т.к. не дают избирателю понимания того, как они собираются править и выводить страну из кризисной ситуации.

У Никола Пашиняна программа проста. Вне зависимости от того, нравится она армянскому обществу или нет, она есть, и напрямую связана с новыми реалиями – разблокировка и соединение Армении с Россией и Ираном посредством железнодорожных путей, привлечение в Армению западных инвестиций и создание условий для богатой армянской диаспоры.

[ + – ] Программа Пашиняна - это сохранение суверенитета Армении в сочетании с возможностью геополитического маневра

Во всех этих пунктах есть свои нюансы, но это тот образ будущего, который предлагает Пашинян. И главное – определяющим элементом этого будущего является сохранение основ суверенитета Армении, возможности маневра и сохранения иммунитета от авторитаризма, характеризующего пост-советские режимы находящиеся под тенью Кремля.

Что предлагает Кочарян?

Альфой и Омегой предвыборной кампании второго президента Армении – является один рецепт — углубление союзнических отношений с Россией.

Это то, о чем Кочарян больше всего говорит в своих многочисленных интервью российским СМИ. Что же касается образа будущего для Армении, то тут все гораздо сложнее. Кризисной программы, способной вывести Армению из сложившейся критической ситуации, у него нет.

Складывается впечатление,что, по мнению Кочаряна, и этот план напишут в Кремле за армян. Для Армении укрепление отношений с Россией во враждебном геополитическом окружении — это неоспоримая данность. Но бесспорно и другое — само существование "вражеского окружения" — это результат безальтернативной роли форпоста Москвы.

[ + – ] Москва заинтересована в подконтрольной власти в Армении и более подходящего кандидата, чем Кочарян, для этого найти сложно

Другой вопрос, о котором молчит акционер российской компании АФК "Система" — за счет каких финансовых средств он собирается восстанавливать новую Армению. Однозначно, его "альма матер", принадлежащая российскому олигарху Евтушенкову – донором возрождения Армении не будет. В период президентства Кочаряна "Система" прославилась среди армян лишь скупкой по дешевке наиболее наукоемких производств, оставшихся республике от советского наследия.

Более того, Кремлю продвигать свою региональную повестку, в том числе транспортно-логистическую с другом Путина Кочаряном будет легче. И намного дешевле. Так не исключено, что интересы РЖД при Кочаряне будут решены за счет списания выделенного Кочаряну российскими олигархами кредита на проведение предвыборной кампании. То есть опять за счет армян и бюджета Армении.

У экспертов вызывает сомнение и эффективность возможных инвестиций армянской диаспоры России для экономики континентальной Армении. Так, для Москвы приоритетом является поддержка российскими армянами проектов в Карабахе, так как наличие армянского населения в регионе обосновывает и продление там российской миротворческой миссии.

Для беспрепятственного вливания финансов в карабахские проекты Москва заинтересована в подконтрольной власти в Армении и более подходящего кандидата, чем карабахец Кочарян, для этого найти сложно. В пространстве для серой зоны отмывания финансовых потоков заинтересованы и некоторые представители московской армянской общины.

При таком раскладе Армения рискует столкнуться с ливанским синдромом, когда деньги и вливания осуществляются, но потом исчезают в офшорах ( в данном случае, в подконтрольной российским военным зоне миротворчества) Напомним, что в случае с так называемым "ливанским кейсом" три крупнейших банка страны попали под санкции за незаконные махинации.

К сожалению, ведущаяся на гипер-эмоциональном фоне предвыборная кампания не оставляет места хладнокровной аналитике и информированному мнению.

И теперь весь вопрос в том, задумается ли армянский избиратель над нюансами предлагаемых ему альтернатив в день тишины или единственной надеждой перед судьбоносным выбором остается упование на мудрость многовекового выживания.