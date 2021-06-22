В Грузии за $795 тыс. купили летнюю резиденцию главы МВД СССР Лаврентия Берии (фото)

Здание собираются реконструировать под отель. По мнению специалистов, на это могут потратить еще $1,5 млн.

В поселке Коджори, который находится недалеко от столицы Грузии Тбилиси, с аукциона была продана летняя резиденция бывшего министра внутренних дел СССР и маршала Советского Союза Лаврентия Берии. Приобрели здание за 2 504 000 лари (около $794,9 тыс.). Об этом со ссылкой на министерство экономики Грузии сообщает "Радио Свобода".

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Отмечается, что новым владельцем здания стала инвестиционная фирма "Иберотель". Вместе с резиденцией в ее собственность перейдет и 22 560 квадратных метров земли.

Иване Барбакадзе, директор компании "Иберотель", в комментарии журналистам заявил, что они намерены провести реконструкцию здания, которое за последние годы пришло в негодность, и открыть в нем элитный отель, передает "Коммерсант". По его словам, работы начнутся после того, как будут согласованы с Минкультом Грузии параметры реставрации строения, которое зарегистрировано как архитектурная достопримечательность страны.

Отмечается, что поселок Коджори считается элитным летним курортом с достаточно высокими ценами на недвижимость. Резиденция Берии же всегда выделялась и привлекала внимание за счет необычного голубого цвета отделки и архитектуры.

[ + – ] Резиденция Берии в Коджори [ + – ] Резиденция Берии в Коджори

Сообщается, что Берия пользовался этим зданием когда до переезда в Москву в 1938 году. В советское время эта резиденция находилась на балансе МВД СССР, однако после распада страны ее практически не использовали.

Специалисты считают, что реконструкция дома в "бутик-отель" обойдется компании-инвестору еще в 4-5 млн лари ($1,27-1,59 млн).

Напомним, в конце 2018 года личную телефонную книгу Иосифа Сталина 1950 года продали на аукционе в Москве за 3 миллиона рублей.

До этого на аукционе в Англии была продана посмертная бронзовая маска лица и кистей рук Сталина. Лот ушел с молотка за $17,3 тыс.