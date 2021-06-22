У Грузії за $795 тис. купили літню резиденцію глави МВС СРСР Лаврентія Берії (фото)

Будівлю збираються реконструювати під готель. На думку фахівців, на це можуть витратити ще $1,5 млн.

У селищі Коджорі, який знаходиться недалеко від столиці Грузії Тбілісі, з аукціону була продана літня резиденція колишнього міністра внутрішніх справ СРСР і маршала Радянського Союзу Лаврентія Берії. Придбали будинок за 2 504 000 ларі (приблизно $794,9 тис.). Про це з посиланням на міністерство економіки Грузії повідомляє "Радіо Свобода".

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Зазначається, що новим власником будівлі стала інвестиційна фірма "Іберотель". Разом із резиденцією в її власність перейде і 22 560 квадратних метрів землі.

Іване Барбакадзе, директор компанії "Іберотель", у коментарі журналістам заявив, що вони мають намір провести реконструкцію будівлі, яка за останні роки стала непридатною, і відкрити в ній елітний готель, передає "Комерсант". За його словами, роботи розпочнуться після того, як будуть узгоджені з Міністерством Грузії параметри реставрації будівлі, яка зареєстрована як архітектурна пам'ятка країни.

Зазначається, що селище Коджорі вважається елітним літнім курортом із досить високими цінами на нерухомість. Резиденція Берії ж завжди виділялася і привертала увагу за рахунок незвичайного блакитного кольору обробки й архітектури.

[ + – ] Резиденція Берії в Коджорі [ + – ] Резиденція Берії в Коджорі

Повідомляється, що Берія користувався цією будівлею до переїзду в Москву в 1938 році. За радянських часів ця резиденція знаходилася на балансі МВС СРСР, проте після розпаду країни її практично не використовували.

Фахівці вважають, що реконструкція будинку в "бутік-готель" коштуватиме компанії-інвестору ще 4-5 млн ларі ($1,27-1,59 млн).

Нагадаємо, наприкінці 2018 року особисту телефонну книгу Йосипа Сталіна 1950 року продали на аукціоні в Москві за 3 мільйони рублів.

До цього на аукціоні в Англії була продана посмертна бронзова маска обличчя та кистей рук Сталіна. Лот пішов із молотка за $17,3 тис.