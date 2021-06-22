20 лет Палм-Джумейре: юбилей искусственного острова отпразднуют открытием обзорной площадки
Строительство самого знаменитого искусственного острова было начато в июне 2001года. В конце 2006 года остров отдали под застройку
Палм-Джумейра, самому знаменитому искусственному острову в мире, в 2021 году исполняется 20 лет. И в честь этого события, власти Дубая к концу года планирую открыть обзорную площадку на небоскребе The Palm Tower. С него можно будет увидеть весь знаменитый остров с высоты 210 метров. Ранее полный обзор можно было получить, лишь взлетев на вертолете, или самолете. Об этом пишет CNN.
Сейчас посетители могут любоваться островом со смотровой площадки небоскреба Nakheel на 52 этаже, которая открылась в апреле этого года.
Али Мансур, инженер-строитель, который переехал из Канады в Дубай в 1998 году, рассказывает, что мечтал работать на возведении острова, как только увидел начало строительства.
"Мне стало очень любопытно, когда в 2002 году были опубликованы первые спутниковые снимки, на которых был показан крошечный кусочек земли, выступающий над поверхностью океана.Тогда я решил, что сделаю все возможное, чтобы присоединиться к компании, которая занимается этим проектом", — рассказывает Али.
Годом позже Мансур присоединился к Nakheel, компании, построившей Палм-Джумейра. Сегодня он советник и руководитель проектов Nakheel Marine Engineering.
Он рассказал, что при создании острова не использовались сталь и бетон: только песок и камень. И не смотря на то, что Дубай возведен в пустыне, этот песок для строительства не годился. Пустынный песок не держит форму в воде, а потому приблизительно 120 миллионов кубометров песка пришлось вырыть и доставить со дна Персидского залива в 10 морских милях от островов. Более 7 миллионов тонн горных пород было добыто в северных горах Хаджар в ОАЭ.
Остров защищает от штормов 11-километровый волнорез в форме полумесяца. И, по словам Али, все песок и камни, что использовались для постройки острова, могут образовать двухметровую стену, которой можно трижды опоясать земной шар.
А при постройке острова, хоть и использовались самые передовые технологии, но Али и его коллегам приходилось нырять с аквалангом, чтобы проследить за ходом постройки.
"Я человек старой закалки … визуальный осмотр по-прежнему очень важен для меня", — заявил строитель.
Напомним, сейчас у побережья Дубая несколько искусственных островов: "Пальмовый архипелаг", который состоит из трех островов в Персидском заливе — Палм-Джумейра (Palm Jumeirah), Палм-Джебель Али (Palm Jebel Ali) и Палм-Дейра (Palm Deira). Помимо этих островов, в январе 2008 года был завершен еще один архипелаг у побережья Эмиратов под названием "Мир" (The World), имитирующий очертания материков планеты Земля. Благодаря этому территория эмирата увеличилась более чем на 500 километров.
На ветках "пальмы" располагаются 1 400 вилл и 20 многоэтажных зданий. Дома на пальмовом острове были распроданы за три дня. Среди владельцев этих домов Дэвид Бэкхем и члены сборной Англии по футболу.