20 лет Палм-Джумейре: юбилей искусственного острова отпразднуют открытием обзорной площадки

Строительство самого знаменитого искусственного острова было начато в июне 2001года. В конце 2006 года остров отдали под застройку

Палм-Джумейра, самому знаменитому искусственному острову в мире, в 2021 году исполняется 20 лет. И в честь этого события, власти Дубая к концу года планирую открыть обзорную площадку на небоскребе The Palm Tower. С него можно будет увидеть весь знаменитый остров с высоты 210 метров. Ранее полный обзор можно было получить, лишь взлетев на вертолете, или самолете. Об этом пишет CNN.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Сейчас посетители могут любоваться островом со смотровой площадки небоскреба Nakheel на 52 этаже, которая открылась в апреле этого года.

Али Мансур, инженер-строитель, который переехал из Канады в Дубай в 1998 году, рассказывает, что мечтал работать на возведении острова, как только увидел начало строительства.

[ + – ] Начало постройки Палм-Джумейры Фото: Instagram nakheelofficial

"Мне стало очень любопытно, когда в 2002 году были опубликованы первые спутниковые снимки, на которых был показан крошечный кусочек земли, выступающий над поверхностью океана.Тогда я решил, что сделаю все возможное, чтобы присоединиться к компании, которая занимается этим проектом", — рассказывает Али.

Годом позже Мансур присоединился к Nakheel, компании, построившей Палм-Джумейра. Сегодня он советник и руководитель проектов Nakheel Marine Engineering.

Он рассказал, что при создании острова не использовались сталь и бетон: только песок и камень. И не смотря на то, что Дубай возведен в пустыне, этот песок для строительства не годился. Пустынный песок не держит форму в воде, а потому приблизительно 120 миллионов кубометров песка пришлось вырыть и доставить со дна Персидского залива в 10 морских милях от островов. Более 7 миллионов тонн горных пород было добыто в северных горах Хаджар в ОАЭ.

Остров защищает от штормов 11-километровый волнорез в форме полумесяца. И, по словам Али, все песок и камни, что использовались для постройки острова, могут образовать двухметровую стену, которой можно трижды опоясать земной шар.

[ + – ] Виллы на Палм-Джумейре [ + – ] Виллы на Палм-Джумейре

А при постройке острова, хоть и использовались самые передовые технологии, но Али и его коллегам приходилось нырять с аквалангом, чтобы проследить за ходом постройки.

"Я человек старой закалки … визуальный осмотр по-прежнему очень важен для меня", — заявил строитель.

Напомним, сейчас у побережья Дубая несколько искусственных островов: "Пальмовый архипелаг", который состоит из трех островов в Персидском заливе — Палм-Джумейра (Palm Jumeirah), Палм-Джебель Али (Palm Jebel Ali) и Палм-Дейра (Palm Deira). Помимо этих островов, в январе 2008 года был завершен еще один архипелаг у побережья Эмиратов под названием "Мир" (The World), имитирующий очертания материков планеты Земля. Благодаря этому территория эмирата увеличилась более чем на 500 километров.

[ + – ] Виллы на Палм-Джумейре

На ветках "пальмы" располагаются 1 400 вилл и 20 многоэтажных зданий. Дома на пальмовом острове были распроданы за три дня. Среди владельцев этих домов Дэвид Бэкхем и члены сборной Англии по футболу.