20 років Палм Джумейру: ювілей штучного острова відсвяткують відкриттям оглядового майданчика

Будівництво найбільш знаменитого штучного острова було розпочато у червні 2001 року. В кінці 2006 року острів віддали під забудову.

Палм Джумейру, найзнаменитішому штучному острову в світі, у 2021 році виповнюється 20 років. І на честь цієї події, влада Дубая до кінця року планую відкрити оглядовий майданчик на хмарочосі The Palm Tower. З нього можна буде побачити весь знаменитий острів з висоти 210 метрів. Раніше повний огляд можна було отримати, лише злетівши на вертольоті, або літаку. Про це пише CNN.

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Зараз відвідувачі можуть милуватися островом з оглядового майданчика хмарочоса Nakheel на 52 поверсі, який відкрився в квітні цього року.

Алі Мансур, інженер-будівельник, який переїхав з Канади в Дубай у 1998 році, розповідає, що мріяв працювати на зведенні острова, як тільки побачив початок будівництва.

[ + – ] Початок будівництва Палм Джумейра Фото: Instagram nakheelofficial

"Мені стало дуже цікаво, коли у 2002 році були опубліковані перші супутникові знімки, на яких був показаний крихітний шматочок землі, який виступає над поверхнею океану. Тоді я вирішив, що зроблю все можливе, щоб приєднатися до компанії, яка займається цим проектом", — розповідає Алі.

Роком пізніше Мансур приєднався до Nakheel, компанії, що побудувала Палм Джумейру. Сьогодні він радник і керівник проектів Nakheel Marine Engineering.

Він розповів, що при створенні острова не використовувалися сталь і бетон: тільки пісок і камінь. І незважаючи на те, що Дубай зведений в пустелі, цей пісок для будівництва не годився. Пустельний пісок не тримає форму у воді, а тому приблизно 120 мільйонів кубометрів піску довелося вирити і доставити з дна Перської затоки за 10 морських миль від островів. Понад 7 мільйонів тонн гірських порід було видобуто в північних горах Хаджар в ОАЕ.

Острів захищає від штормів 11-кілометровий хвилеріз в формі півмісяця. І, за словами Алі, весь пісок і камені, що використовувалися для побудови острова, можуть утворити двометрову стіну, якою можна тричі оперезати земну кулю.

[ + – ] Вілли на Палм Джумейра [ + – ] Вілли на Палм Джумейра

А при будівництві острова, хоч і використовувалися найпередовіші технології, але Алі і його колегам доводилося пірнати з аквалангом, щоб простежити за ходом будівництва.

"Я людина старого гарту... візуальний огляд і раніше дуже важливий для мене", — заявив будівельник.

Нагадаємо, зараз біля узбережжя Дубая кілька штучних островів: "Пальмовий архіпелаг", який складається з трьох островів в Перській затоці — Палм Джумейра (Palm Jumeirah), Палм Джебель Алі (Palm Jebel Ali) і Палм Дейра (Palm Deira). Крім цих островів у січні 2008 року було завершено ще один архіпелаг біля узбережжя Еміратів під назвою "Світ" (The World), що імітує обриси материків планети Земля. Завдяки цьому територія емірату збільшилася більше ніж на 500 кілометрів.

[ + – ] Вілли на Палм Джумейра

На гілках "пальми" розташовуються 1 400 вілл і 20 багатоповерхових будинків. Будинки на пальмовому острові були розпродані за три дні. Серед власників цих будинків Девід Бекхем і члени збірної Англії по футболу.