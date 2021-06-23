Решил обмануть систему. Филиппинец назвал сына Компьютером и обрек его на проблемы

Странное имя не смущает филиппинца, а нравится ему, поскольку, по его словам, это единственное, что осталось ему в память об отце.

22-летний инженер Компьютер Мен Диолола Лим из провинции Албай на Филиппинах стал жертвой фобии своего отца, придумавшего отпрыску такое необычное имя под страхом "цифрового апокалипсиса 2000-х", пишет VICE.

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О странном имени Лима пользователи узнали после того, как он прокомментировал сообщение о новорожденном, названном родителями HTML, в социальной сети Facebook.

"Добро пожаловать в клуб! "Компьютерщик" – мое настоящее имя", – написал он. После этого его засыпали просьбами подтвердить свои слова, показав свидетельство о рождении. Тогда же парень и рассказал о том, откуда взялось такое странное имя.

По словам Симена (Cman – сокращенное от Computer Man), который родился в 1999 году, на тот момент весь мир со страхом ожидал, что с приходом 2000 года компьютерные системы дадут сбой. Как известно, ради экономии памяти в девайсах года записывались не полностью, а только две последние цифры. Поэтому эксперты всерьез тревожились из-за того, что при переходе к году с двумя нолями все компьютеры сдвинутся не к 2000-му, а вернутся к 1900-му, а это могло привести к сбою всех устройств на планете и катастрофическим последствиям для технологий, банковского дела, электростанций, транспорта и других отраслей. Отец Лима был уверен, что в 2000-м все компьютеры исчезнут, поэтому решил обмануть систему, чтобы память об этом чуде техники осталась. И хотя цифровой апокалипсис не наступил, необычное имя у его ребенка осталось.

Фото: Vice

"Меня назвали "Компьютер", чтобы на всякий случай все еще сохранился компьютер. Это также память о папе. Каждый раз, когда я читаю свое имя, я вспоминаю его. Поэтому я счастлив, даже если это необычно. По крайней мере, люди могут это быстро запомнить", – рассказал он.

Когда мальчику было три года, его отец умер, так и не успев лично объяснить свои мотивы в выборе имени. Пока Лим рос, проблем у него не было, а сверстники и учителя в школе быстро привыкли так его называть. Неприятности начались, когда он подался поступать в колледж.

"Когда я пошел получать результаты вступительных экзаменов в колледж, администрация сначала усадила меня, чтобы спросить, как меня зовут. Они думали, что я троллил их, и чуть не выгнали меня", – признался парень.

Кроме того, он не может зарегистрировать личную страницу в Facebook.

"Я неоднократно пытался создать аккаунт, однако мое имя не принимается. Мне предлагают зарегистрироваться как компания или организация", – объяснил Лим.

Тем не менее, свое имя филиппинец любит и отказываться от него не собирается. Лим также уверен, что оно как нельзя лучше подходит к его профессии инженера.

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