Вирішив обдурити систему. Філіппінець назвав сина Комп'ютером і прирік його на проблеми

Дивне ім'я не бентежить філіппінця, а подобається йому, оскільки, за його словами, це єдине, що залишилося йому в пам'ять про батька.

22-річний інженер Компʼютер Мен Діолола Лім із провінції Албай на Філіппінах став жертвою фобії свого батька, котрий вигадав синові таке незвичайне імʼя під страхом "цифрового апокаліпсису 2000-х", пише VICE.

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Про дивне імʼя Ліма користувачі дізналися після того, як він прокоментував повідомлення про новонародженого, названого батьками HTML, у соціальній мережі Facebook.

"Ласкаво просимо в клуб! "Компʼютерник" — моє справжнє імʼя", — написав він. Після цього його засипали проханнями підтвердити свої слова, показавши свідоцтво про народження. Тоді ж хлопець і розповів про те, звідки взялося таке дивне імʼя.

За словами Симена (Cman — скорочене від Computer Man), який народився в 1999 році, на той момент весь світ з острахом очікував, що з приходом 2000 року компʼютерні системи дадуть збій. Як відомо, заради економії памʼяті в аксесуарах роки записувалися не повністю, а лише дві останні цифри. Тому експерти всерйоз тривожилися через те, що після переходу до року з двома нулями всі компʼютери зрушаться не до 2000-го, а повернуться до 1900-го, а це могло призвести до збою всіх пристроїв на планеті й катастрофічних наслідків для технологій, банківської справи, електростанцій, транспорту та інших галузей. Батько Ліма був упевнений, що в 2000-му всі компʼютери зникнуть, тому вирішив обдурити систему, щоб памʼять про це чудо техніки залишилася. І хоча цифровий апокаліпсис не настав, незвичайне імʼя у його дитини залишилося.

Фото: Vice

"Мене назвали "Компʼютер", щоб про всяк випадок все ще зберігся компʼютер. Це також памʼять про тата. Щоразу, коли я читаю своє імʼя, я згадую його. Тому я щасливий, навіть якщо це незвично. Принаймні, люди можуть це швидко запамʼятати", — розповів він.

Коли хлопчикові було три роки, його батько помер, так і не встигнувши особисто пояснити свої мотиви у виборі імені. Поки Лім ріс, проблем у нього не було, а однолітки та вчителі в школі швидко звикли так його називати. Неприємності почалися, коли він подався поступати в коледж.

"Коли я пішов отримувати результати вступних іспитів до коледжу, адміністрація спочатку посадила мене, щоб запитати, як мене звуть. Вони думали, що я тролю їх, і ледве не вигнали мене", — зізнався хлопець.

Крім того, він не може зареєструвати особисту сторінку у Facebook.

"Я неодноразово намагався створити акаунт, однак моє імʼя не приймається. Мені пропонують зареєструватися як компанія або організація", — пояснив Лім.

Проте, своє імʼя філіппінець любить і відмовлятися від нього не збирається. Лім також упевнений, що воно якнайкраще підходить для його професії інженера.

Раніше ми писали про те, що в Омську (РФ) РАЦС зареєстрував дівчинку з незвичайним імʼям Медміа, що є абревіатурою повного імені президента Росії Дмитра Медведєва.