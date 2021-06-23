Основателя компании McAfee обнаружили мертвым в тюрьме

Предварительно установлено, что Джон Макафи покончил с собой. Миллиардеру, обвиненному в неуплате налогов, после экстрадиции в США грозило 30 лет тюрьмы.

Основатель компании-разработчика антивирусного программного обеспечения McAfee Джон Макафи был обнаружен мертвым в каталонской тюрьме Сан-Эстеве-Сесровирес.

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По информации издания Diario, смерть 75-летнего заключенного произошла на следующий день после того, как Национальный суд Испании одобрил его экстрадицию в США, где Макафи подозревают в налоговых преступлениях.

Макафи задержали в октябре 2020 года в аэропорту Эль-Прат. С тех пор он находился в барселонской тюрьме. Известно, что миллиардеру грозило 30 лет тюремного заключения.

Сам программист утверждал, что предъявленные ему обвинения имеют политический характер и якобы связаны с его выступлениями против "коррупции в налоговых органах США".

Смерть Макафи расследуют правоохранители. По предварительной информации, он покончил жизнь самоубийством.

Джон Макафи – шотландо-американский программист, основатель компании-разработчика антивирусного программного обеспечения McAfee. Являлся одним из первых людей, спроектировавших антивирусное программное обеспечение и разработавших сканер вирусов.

Напомним, Макафи арестовали в Испании 5 октября прошлого года. Основателя компании-разработчика антивируса обвинили тогда в уклонении от уплаты налогов и подачи налоговых деклараций.

Перед этим миллиардера арестовывали в Норвегии. Тогда Макафи отказался надевать маску, потому что она, по его мнению, задерживает бактерии, но не вирусы и ее ношение якобы бессмысленно.