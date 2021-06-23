Засновника компанії McAfee виявили мертвим у в'язниці

Попередньо встановлено, що Джон Макафі наклав на себе руки. Мільярдерові, звинуваченому в несплаті податків, після екстрадиції в США загрожувало 30 років в'язниці.

Засновник компанії-розробника антивірусного програмного забезпечення McAfee Джон Макафі був виявлений мертвим у каталонській в'язниці Сант-Астеба-Сасрубірас.

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За інформацією видання Diario, смерть 75-річного ув'язненого сталася наступного дня після того, як Національний суд Іспанії схвалив його екстрадицію в США, де Макафі підозрюють у податкових злочинах.

Макафі затримали в жовтні 2020 року в аеропорту Ель-Прат. З тих пір він перебував у барселонській в'язниці. Відомо, що мільярдерові загрожувало 30 років тюремного ув'язнення.

Сам програміст стверджував, що пред'явлені йому звинувачення мають політичний характер і нібито пов'язані з його виступами проти "корупції в податкових органах США".

Смерть Макафі розслідують правоохоронці. За попередньою інформацією, він покінчив життя самогубством.

Джон Макафі — шотландо-американський програміст, засновник компанії-розробника антивірусного програмного забезпечення McAfee. Був одним з перших людей, котрі спроектували антивірусне програмне забезпечення і які розробили сканер вірусів.

Нагадаємо, Макафі заарештували в Іспанії 5 жовтня минулого року. Засновника компанії-розробника антивірусу звинуватили тоді в ухиленні від сплати податків і поданні податкових декларацій.

Перед цим мільярдера заарештовували в Норвегії. Тоді Макафі відмовився надягати маску, тому що вона, на його думку, затримує бактерії, але не віруси, і її носіння нібито безглузде.