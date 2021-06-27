В Албании бизнесмены устроили стрельбу, не поделив территорию пляжа: погибли 4 человека (видео)

Предварительно известно, что причиной перестрелки стал раздел песчаной зоны, где должны были установить шезлонги для туристов.

Утром, 27 июня, в районе Пулай-Плаж в городе Велипойе, Албания, в ходе перестрелки 4 человека были убиты, еще 2 получили ранения.

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Euronews сообщает, что конфликт произошел между семьями Ферракаку и Гокай, в результате которого погибли 4 члена этих семей: Куйтим Ферракаку, Ховани Гокай, Эдмонд Гокай и Мизерим Зенели.

Последнему было всего 20 лет.

Тем временем получил травмы Хасан Ферракаку, брат Куйтима Ферракаку и Эльмилинд Дили.

Начальник полиции Нико Брахими заявил, что причиной конфликта предположительно стало разделение участков пляжа для установки шезлонгов и лежаков для туристов.

На месте происшествия полиция изъяла огнестрельное оружие, которое предположительно использовалось во время ссоры.

Следственная группа работает над выяснением и полным документированием обстоятельств и причин этого события.

Также полицией были изъяты камеры видеонаблюдения в этом районе, которые могли заснять столкновение с применением огнестрельного оружия.

Велипойе – часто посещаемый албанский курорт, расположенный на границе с Черногорией. Здесь находится огромный песчаный пляж длинной 20 километров.