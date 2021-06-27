В Албанії бізнесмени влаштували стрілянину, не поділивши територію пляжу: загинули 4 людини (відео)

Попередньо відомо, що причиною перестрілки став розділ піщаної зони, де повинні були встановити шезлонги для туристів.

Вранці, 27 червня, в районі пулу-Plage в місті Веліпойе, Албанія, в ході перестрілки 4 людини були вбиті, ще 2 отримали поранення.

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Euronews повідомляє, що конфлікт стався між сім'ями Ферракаку і Гокай, в результаті якого загинули 4 члени цих сімей: Куйтім Ферракаку, Ховані Гокай, Едмонд Гокай і Мізерім Зенелі.

Останньому було всього 20 років.

Тим часом отримав травми Хасан Ферракаку, брат Куйтіма Ферракаку і Ельмілінд Ділі.

Начальник поліції Ніко Брахімі заявив, що причиною конфлікту імовірно став поділ ділянок пляжу для установки шезлонгів і лежаків для туристів.

На місці події поліція вилучила вогнепальну зброю, яка імовірно використовувалася під час сварки.

Слідча група працює над з'ясуванням і повним документуванням обставин і причин цієї події.

Також поліцією було вилучено камери відеоспостереження в цьому районі, які могли зняти зіткнення із застосуванням вогнепальної зброї.

Веліпойе — часто відвідуваний албанський курорт, розташований на кордоні з Чорногорією. Тут знаходиться величезний піщаний пляж довжиною 20 кілометрів.