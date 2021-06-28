Грядет величайшая катастрофа в мировой истории, – Роберт Кийосаки

Автор бестселлера "Богатый папа, бедный папа" считает, что пандемия коронавируса стала идеальным прикрытием для запуска сценария по уничтожению малого и среднего бизнеса и экономического краха.

74-летний американский писатель, автор бестселлера "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки в очередной раз спрогнозировал грядущий мировой экономический коллапс, призвав к нему готовиться уже сейчас. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

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"Лучшее время для подготовки к аварии – до аварии. Грядет величайшая катастрофа в мировой истории. Хорошие новости: лучшее время для обогащения – во время краха. Плохая новость в том, что следующая авария будет долгой. Запасайтесь золотом, серебром и биткоинами, пока можете. Позаботьтесь", – говорится в публикации.

[ + – ] Роберт Кийосаки: "лучшее время для обогащения – во время краха" Фото: Скриншот

Писатель, инвестор и оратор-мотиватор Кийосаки давно говорит о том, что экономика США находится под колоссальным давлением, а это значит, что ее ждет крах, который аукнется всему миру.

Писатель является давним сторонником инвестиций в драгоценные металлы, золото и серебро, поскольку считает это лучшим способом защиты богатства во время финансовых бедствий. При этом он подчеркивает, что ему в качестве инвестиций нравится серебро, а на фондовом рынке, которым манипулируют, он не играет принципиально.

По прогнозам Кийосаки, который, кстати, является давним другом Дональда Трампа, деньги испарятся, рабочие места могут быть потеряны, а возможности исчезнут и появятся в совершенно новых местах.

[ + – ] Роберт Кийосаки и Дональд Трамп Фото: Соцсети

"Наши самые большие активы будут нематериальными и будут измеряться нашей способностью быстро адаптироваться и меньше реагировать на события. Кредитные пузыри, возникшие 40+ лет назад, не прекратятся ни легко, ни мягко. Все, что люди думают, что они знают о том, как все работает, особенно в финансах и экономике, будет разорвано на части", – говорит инвестор.

Он отмечает, что люди постепенно возвращаются к тому, что было до того, как "кредитные мастера" взяли в свои руки рычаги управления:

"Капитал медленно наращивается усилиями людей, а банковское дело и финансы будут составлять небольшую часть общей деятельности, не более 5% пирога, предназначенную для безопасного перемещения капитала из пункта А в пункт Б. Мир боли как ожиданий возвращается к реальности. Если нам повезет, это произойдет в течение многих десятилетий по довольно предсказуемой глиссаде. Если нам не повезет, это произойдет внезапно или в виде серии коротких резких ударов, как шар для боулинга, падающий с лестницы".

[ + – ] Испытания для мировой экономики Кийосаки прогнозировал еще в конце прошлого года

Причин экономической катастрофы Кийосаки называет несколько.

"Это может быть война на Ближнем Востоке, из-за которой цена на нефть превысит $300 за баррель, или гигантский финансовый кризис, который закроет финансовые границы и приведет к полному краху одной или нескольких валют. Или пандемия, или солнечный электромагнитный импульс. Кто знает! В мире взаимозависимых систем своевременной доставки все, что нарушает цепочки поставок более чем на месяц, будет равносильно тому, как если бы наш шар для боулинга пролетел три ступеньки, прежде чем упасть с особой силой на четвертую", – отмечает писатель.

Американец подчеркнул, что пандемия коронавируса – идеальный повод запустить разрушительный сценарий экономики, уничтожив малый и средний бизнес, превратив людей в рабов, которыми управляют банкиры.

Отметим, что Кийосаки ранее вывел свод правил, как с минимальными потерями пережить возможный экономический коллапс. Так, он советует максимально заботиться о здоровье, заниматься спортом и правильно питаться, жить по средствам, избегая кредитов и долгов, продолжать учиться и приобретать новые навыки, инвестировать в себя и никогда не верить властям, которые, по его словам, озабочены лишь собственным благополучием.

Напомним, еще пять лет назад бывший главный экономист Европейского центрального банка, один из отцов-основателей евро профессор Отмар Иссинг прогнозировал крах валюты Европейского союза, поскольку считал, что проект евро в его нынешней форме неработоспособен и несостоятелен.