Насувається найбільша катастрофа у світовій історії, — Роберт Кійосакі
На думку письменника, світова пандемія коронавірусу стала ідеальним прикриттям для запуску сценарію зі знищення малого і середнього бізнесу та початку економічного краху.
74-річний американський письменник, автор бестселера "Багатий тато, бідний тато" Роберт Кійосакі знову спрогнозував прийдешній світовий економічний колапс, закликавши до нього готуватися вже зараз. Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.
"Найкращий час для підготовки до аварії – до аварії. Насувається найбільша катастрофа у світовій історії. Хороші новини: найкращий час для збагачення – під час краху. Погана новина в тому, що наступна аварія буде довгою. Запасайтеся золотом, сріблом і біткоінами, поки можете. Подбайте ", – йдеться в публікації.
Письменник, інвестор й оратор-мотиватор Кійосакі давно говорить про те, що економіка США перебуває під колосальним тиском, а це значить, що її чекає крах, який відгукнеться у всьому світі.
Письменник є давнім прихильником інвестицій у дорогоцінні метали, золото і срібло, оскільки вважає це найкращим способом захисту багатства під час фінансових лих. При цьому він підкреслює, що йому в якості інвестицій подобається саме срібло, а на фондовому ринку, яким маніпулюють, він не грає принципово.
За прогнозами Кійосакі, який, до речі, є давнім другом Дональда Трампа, гроші випаруються, робочі місця можуть бути втрачені, а можливості зникнуть і зʼявляться в абсолютно нових місцях.
"Наші найбільші активи будуть нематеріальними і вимірюватимуться нашою здатністю швидко адаптуватися і менше реагувати на події. Кредитні бульбашки, що виникли 40+ років тому, не припиняться ні легко, ні мʼяко. Все, що люди думають, що вони знають про те, як усе працює, особливо в фінансах і економіці, буде розірване на частини ", – говорить інвестор.
Він зазначає, що люди поступово повертаються до того, що було до того, як "кредитні майстри" взяли в свої руки важелі управління:
"Капітал повільно нарощується зусиллями людей, а банківська справа і фінанси складатимуть невелику частину загальної діяльності, не більше 5% пирога, призначену для безпечного переміщення капіталу з пункту А в пункт Б. Світ болю як очікувань повертається до реальності. Якщо нам пощастить, це відбудеться протягом багатьох десятиліть за досить передбачуваною глісадою. Якщо нам не пощастить, це станеться раптово чи у вигляді серії коротких різких ударів, як куля для боулінгу, що падає зі сходів ".
Причин економічної катастрофи Кійосакі називає кілька.
"Це може бути війна на Близькому Сході, через яку ціна на нафту перевищить $ 300 за барель, або гігантська фінансова криза, яка закриває фінансові кордони і призводить до повного краху однієї або декількох валют. Або пандемія, або сонячний електромагнітний імпульс. Хто знає! У світі взаємозалежних систем своєчасної доставки все, що порушує ланцюжок поставок більш ніж на місяць, буде таким же, як аби наша куля для боулінгу пролетіла три сходинки, перш ніж впасти з особливою силою на четверту ", – зазначає письменник.
Американець підкреслив, що пандемія коронавірусу – ідеальний привід запустити руйнівний сценарій економіки, знищивши малий і середній бізнес, перетворивши людей на рабів, якими керують банкіри.
Відзначимо, що Кійосакі раніше вивів кілька правил, як з мінімальними втратами пережити можливий економічний колапс. Так, він радить максимально піклуватися про здоровʼя, займатися спортом і правильно харчуватися, жити відповідно до статків, уникаючи кредитів і боргів, продовжувати вчитися і здобувати нові навички, інвестувати в себе і ніколи не вірити владі, яка, за його словами, стурбована лише власним благополуччям .
Нагадаємо, ще пʼять років тому колишній головний економіст Європейського центрального банку, один з батьків-засновників євро професор Отмар Іссінг прогнозував крах валюти Європейського союзу, оскільки вважав, що проект євро в його нинішній формі непрацездатний і неспроможний.