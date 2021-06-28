Насувається найбільша катастрофа у світовій історії, — Роберт Кійосакі

На думку письменника, світова пандемія коронавірусу стала ідеальним прикриттям для запуску сценарію зі знищення малого і середнього бізнесу та початку економічного краху.

74-річний американський письменник, автор бестселера "Багатий тато, бідний тато" Роберт Кійосакі знову спрогнозував прийдешній світовий економічний колапс, закликавши до нього готуватися вже зараз. Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

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"Найкращий час для підготовки до аварії – до аварії. Насувається найбільша катастрофа у світовій історії. Хороші новини: найкращий час для збагачення – під час краху. Погана новина в тому, що наступна аварія буде довгою. Запасайтеся золотом, сріблом і біткоінами, поки можете. Подбайте ", – йдеться в публікації.

Фото: Скриншот

Письменник, інвестор й оратор-мотиватор Кійосакі давно говорить про те, що економіка США перебуває під колосальним тиском, а це значить, що її чекає крах, який відгукнеться у всьому світі.

Письменник є давнім прихильником інвестицій у дорогоцінні метали, золото і срібло, оскільки вважає це найкращим способом захисту багатства під час фінансових лих. При цьому він підкреслює, що йому в якості інвестицій подобається саме срібло, а на фондовому ринку, яким маніпулюють, він не грає принципово.

За прогнозами Кійосакі, який, до речі, є давнім другом Дональда Трампа, гроші випаруються, робочі місця можуть бути втрачені, а можливості зникнуть і зʼявляться в абсолютно нових місцях.

[ + – ] Роберт Кіосакі та Дональд Трамп Фото: Соцсети

"Наші найбільші активи будуть нематеріальними і вимірюватимуться нашою здатністю швидко адаптуватися і менше реагувати на події. Кредитні бульбашки, що виникли 40+ років тому, не припиняться ні легко, ні мʼяко. Все, що люди думають, що вони знають про те, як усе працює, особливо в фінансах і економіці, буде розірване на частини ", – говорить інвестор.

Він зазначає, що люди поступово повертаються до того, що було до того, як "кредитні майстри" взяли в свої руки важелі управління:

"Капітал повільно нарощується зусиллями людей, а банківська справа і фінанси складатимуть невелику частину загальної діяльності, не більше 5% пирога, призначену для безпечного переміщення капіталу з пункту А в пункт Б. Світ болю як очікувань повертається до реальності. Якщо нам пощастить, це відбудеться протягом багатьох десятиліть за досить передбачуваною глісадою. Якщо нам не пощастить, це станеться раптово чи у вигляді серії коротких різких ударів, як куля для боулінгу, що падає зі сходів ".

[ + – ] Випробування для світової економіки Кіосакі прогнозував ще в кінці минулого року

Причин економічної катастрофи Кійосакі називає кілька.

"Це може бути війна на Близькому Сході, через яку ціна на нафту перевищить $ 300 за барель, або гігантська фінансова криза, яка закриває фінансові кордони і призводить до повного краху однієї або декількох валют. Або пандемія, або сонячний електромагнітний імпульс. Хто знає! У світі взаємозалежних систем своєчасної доставки все, що порушує ланцюжок поставок більш ніж на місяць, буде таким же, як аби наша куля для боулінгу пролетіла три сходинки, перш ніж впасти з особливою силою на четверту ", – зазначає письменник.

Американець підкреслив, що пандемія коронавірусу – ідеальний привід запустити руйнівний сценарій економіки, знищивши малий і середній бізнес, перетворивши людей на рабів, якими керують банкіри.

Відзначимо, що Кійосакі раніше вивів кілька правил, як з мінімальними втратами пережити можливий економічний колапс. Так, він радить максимально піклуватися про здоровʼя, займатися спортом і правильно харчуватися, жити відповідно до статків, уникаючи кредитів і боргів, продовжувати вчитися і здобувати нові навички, інвестувати в себе і ніколи не вірити владі, яка, за його словами, стурбована лише власним благополуччям .

Нагадаємо, ще пʼять років тому колишній головний економіст Європейського центрального банку, один з батьків-засновників євро професор Отмар Іссінг прогнозував крах валюти Європейського союзу, оскільки вважав, що проект євро в його нинішній формі непрацездатний і неспроможний.