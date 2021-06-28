В центре Лондона бушует пожар, местные жители утверждают, что слышали взрыв
Огромный столб черного дыма поднялся в небо над южным Лондоном. С пламенем, которое полыхает в районе станции метро Elephant and Castle, борются около 70 пожарных.
Согласно первым сообщениям, пожар начался в помещении мастерских, расположенных рядом с бывшим торговым центром. Власти просят местных жителей держать двери и окна закрытыми. Движение всех поездов через этот район остановлено.
На место ЧП прибыли 10 пожарных машин, Лондонская пожарная бригада сообщает, что к ним поступило около 50 звонков о пожаре.
Местные жители, информируя о происшествии, сообщают, что слышали взрыв.
Напомним, год назад в Бейруте прогремел взрыв, разрушивший практически половину столицы Ливана. Причиной назвали пожар в складском помещении, где хранились 2700 тонн селитры.