В центре Лондона бушует пожар, местные жители утверждают, что слышали взрыв

Огромный столб черного дыма поднялся в небо над южным Лондоном. С пламенем, которое полыхает в районе станции метро Elephant and Castle, борются около 70 пожарных.

Согласно первым сообщениям, пожар начался в помещении мастерских, расположенных рядом с бывшим торговым центром. Власти просят местных жителей держать двери и окна закрытыми. Движение всех поездов через этот район остановлено.

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[ + – ] Пожар в Лондоне на станции Elephant and Castle Фото: @STEVENDICOSTA [ + – ] Пожар в Лондоне на станции Elephant and Castle [ + – ] Пожар в Лондоне на станции Elephant and Castle

На место ЧП прибыли 10 пожарных машин, Лондонская пожарная бригада сообщает, что к ним поступило около 50 звонков о пожаре.

Местные жители, информируя о происшествии, сообщают, что слышали взрыв.

Напомним, год назад в Бейруте прогремел взрыв, разрушивший практически половину столицы Ливана. Причиной назвали пожар в складском помещении, где хранились 2700 тонн селитры.