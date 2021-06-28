У центрі Лондона вирує пожежа, місцеві жителі стверджують, що чули вибух

Величезний стовп чорного диму піднявся в небо над південним Лондоном. З полум'ям, яке палає в районі станції метро Elephant and Castle, борються близько 70 пожежних.

Згідно з першими повідомленнями, пожежа почалася в приміщенні майстерень, розташованих поруч з колишнім торговим центром. Влада просить місцевих жителів тримати двері і вікна закритими. Рух усіх поїздів через цей район зупинено.

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[ + – ] Пожежа в Лондоні на станції Elephant and Castle Фото: @STEVENDICOSTA [ + – ] Пожежа в Лондоні на станції Elephant and Castle [ + – ] Пожежа в Лондоні на станції Elephant and Castle

На місце НП прибули 10 пожежних машин, Лондонська пожежна бригада повідомляє, що до них надійшло близько 50 дзвінків про пожежу.

Місцеві жителі, інформуючи про подію, повідомляють, що чули вибух.

Нагадаємо, рік тому в Бейруті прогримів вибух, який зруйнував практично половину столиці Лівану. Причиною назвали пожежу в складському приміщенні, де зберігалися 2700 тонн селітри.