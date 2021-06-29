Полиция Греции обнаружила похищенную в 2012 году "Женскую голову" Пикассо

Кроме этого на складе в городе Кератея находилась картина Пита Мондриана – "Мельница в Штаммере и полосатое небо"

Полотна Пабло Пикассо и Пита Мондриана обнаружила греческая полиция на складе в городе Кератея. По подозрению в их краже задержан 49-летний мужчина. Сама кража произошла в Национальной галерее еще в 2012 году. Об этом пишет ABC.

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На складе были обнаружены картина Пикассо "Женская голова", написанная в 1939 году, и "Мельница в Штаммере и полосатое небо" Мондриана 1905 года. Неизвестные девять лет назад похитили из Национальной галереи несколько картин, в том числе и эти две работы.

[ + – ] Картина Пикассо "Женская голова" [ + – ] "Мельница в Штаммере и полосатое небо" Мондриана

Пока неизвестно, как причастен задержанный мужчина к похищению: был он сам, или работал вместе с сообщником. Или же просто помогал прятать украденное.

Сама кража произошла ранним утром 9 января 2012 года из здания Национальной галереи Греции за день до закрытия галереи на реконструкцию. Похитители отключили сигнализацию и проникли внутрь здания. В галерее сработал детектор движения, но задержать похитителей с картинами, которые они украли, охранникам не удалось. Одну из картин Мондриана преступник бросил, спасаясь от преследования.

Картина Пабло Пикассо — это портрет подруги художника и его музы, фотографа Доры Маар, написанный в 1939 году. Отношения Пикассо и Маар длились более девяти лет, за это время Пикассо написал множество ее портретов.

Найденная на складе картина — единственный ее портрет, который не был продан. В 1949 году художник подарил его Греции в знак признания заслуг греческого народа в сопротивлении фашизму. На обороте картины есть автограф художника: "Для греческого народа, Дань уважения от Пикассо". Стоимость картины оценивается в 20 миллионов евро.

Картина "Мельница в Штаммере и полосатое небо" нидерландского художника, одного из основоположников абстракционизма Пита Мондриана была написана в 1905 году. В 1963 году ее купил греческий коллекционер Александрос Паппас и подарил Национальной галерее.