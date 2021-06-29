Поліція Греції знайшла викрадену в 2012 році "Жіночу голову" Пікассо

Крім цього на складі в місті Кератеа перебувала картина Піта Мондріана — "Млин у Штаммері й смугасте небо".

Полотна Пабло Пікассо та Піта Мондріана знайшла грецька поліція на складі в місті Кератеа. За підозрою в їхній крадіжці затриманий 49-річного чоловік. Власне крадіжка сталася в Національній галереї ще в 2012 році. Про це пише ABC.

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На складі була знайдена картина Пікассо "Жіноча голова", написана в 1939 році, і "Млин у Штаммері й смугасте небо" Мондріана 1905 року. Невідомі дев'ять років тому викрали з Національної галереї кілька картин, зокрема й ці дві роботи.

[ + – ] Картина Пікассо "Жіноча голова" [ + – ] "Млин у Штаммері й смугасте небо" Мондріана

Поки невідомо, як причетний затриманий чоловік до викрадення: був він сам, або працював разом зі спільником. Або ж просто допомагав ховати вкрадене.

Власне крадіжка сталася рано-вранці 9 січня 2012 року через будівлю Національної галереї Греції за день до закриття галереї на реконструкцію. Викрадачі відключили сигналізацію і проникли всередину будівлі. У галереї спрацював детектор руху, але затримати викрадачів із картинами, які вони вкрали, охоронцям не вдалося. Одну з картин Мондріана злочинець кинув, рятуючись від переслідування.

Картина Пабло Пікассо — це портрет подруги художника і його музи, фотографки Дори Маар, написаний в 1939 році. Стосунки Пікассо та Маар тривали понад дев'ять років, за цей час Пікассо написав безліч її портретів.

Знайдена на складі картина — єдиний її портрет, який не був проданий. У 1949 році художник подарував його Греції на знак визнання заслуг грецького народу в опорі фашизму. На звороті картини є автограф художника: "Для грецького народу, дань пошани від Пікассо". Вартість картини оцінюється в 20 мільйонів євро.

Картина "Млин у Штаммері й смугасте небо" нідерландського художника, одного з основоположників абстракціонізму Піта Мондріана була написана в 1905 році. У 1963 році її купив грецький колекціонер Александрос Паппас і подарував Національній галереї.