Почувствуй себя гладиатором: темницы и зверинец Колизея впервые откроют для публики

На реставрацию подземных переходов и камер ушло два года и 30 миллионов долларов

В знаменитом римском Колизее впервые откроют для публики темницы, зверинец и прочие помещения, что ранее находились под ареной и были недоступны для туристов, ввиду их изношенного состояния. И шесть миллионов туристов, что посещают одну из самых известных достопримечательностей в мире, должны были довольствоваться видом сверху. Об этом пишет News18.

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На ремонт гипогея, как называют подземную часть любого древнего здания, ушло два года и впечатляющие 30 миллионов долларов. Зато теперь туристы смогут прогуляться под бывшей ареной, заглянуть в бывшие темницы и зверинец, а также посетить комнаты, где ждали боев гладиаторы.

[ + – ] Колизей - вид с непопулярной стороны [ + – ] Вид на подземелья

Более 80 археологов, архитекторов и инженеров работали над гипогеем. Это стало вторым этапом проекта восстановления Колизея, который начался восемь лет назад. Спонсирует проект модный бренд Tod´s.

"Речь идет о важных вещах для Италии, памятниках, которые хорошо известны во всем мире, и туризме, который является не только развлечением, но и важным бизнесом в Италии. Равных ему в мире нет", — отметила Делла Валле, представитель бренда.

Инженерная фирма Milan Ingengneria планирует спроектировать высокотехнологичный выдвижной деревянный пол, строительство которого планируется завершить к 2023 году. И тогда Колизей примет свой практически первозданный вид.

Колизей, кроме того, что всегда был впечатляющим архитектурным сооружением, еще являлся и настоящим технологическим чудом того времени. Под его ареной располагался целый лабиринт комнат и переходов, часть которых вела в здания за его пределами.

Здесь были комнаты отдыха, темницы и зверинец, где содержались животные для боев. На арену они поднимались благодаря 36 люкам, снабженным лифтами и шкивами, благодаря которым перед зрителями они появлялись "волшебным образом" в мгновение ока.

[ + – ] Подземелья Колизея/Все фото: Daily Sabah

В комнатах были окна и система подогрева. Примечательно, но до начала правления Бенито Муссолини, о гипогее, который спускался под землю на 12 метров, было известно, но его реконструкцией никто не занимался. Диктатор объявил прославление Древнего Рима частью политики и тогда археологи занялись исследованиями. Напомним, во время торжественного открытия Колизея император Тит провел грандиозные 100 дней игр, во время которых погибли более 2000 гладиаторов и сотни животных.

Колизей вмещал более 50 000 человек, он использовался почти полтысячи лет, последние игры, упоминаемые в документах, проводились тут в шестом веке.

После здание пришло в запустение и римляне чуть не растащили его по кирпичам. Спас огромную арену папа Бенедикт XIV (1740-58). Он посвятил его Страстям Христовым как место, обагренное кровью многих христианских мучеников, и приказал водрузить посреди его арены громадный крест, а вокруг него поставить ряд алтарей.