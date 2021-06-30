Відчуй себе гладіатором: темниці та звіринець Колізею вперше відкриють для публіки

На реставрацію підземних переходів і камер пішло два роки і 30 мільйонів доларів.

У знаменитому римському Колізеї вперше відкриють для публіки темниці, звіринець та інші приміщення, що раніше перебували під ареною і були недоступні для туристів, з огляду на їх зношений стан. І шість мільйонів туристів, які відвідують одну з найвідоміших визначних пам'яток у світі, повинні були задовольнятися виглядом зверху. Про це пише News18.

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На ремонт гіпогея, як називають підземну частину будь-якої стародавньої будівлі, пішло два роки і разючі 30 мільйонів доларів. Зате тепер туристи зможуть прогулятися під колишньою ареною, зазирнути в колишні темниці та звіринець, а також відвідати кімнати, де чекали боїв гладіаторів.

[ + – ] Колізей — вид із непопулярного боку [ + – ] Вид на підземелля

Більше 80 археологів, архітекторів та інженерів працювали над гіпогеем. Це стало другим етапом проекту відновлення Колізею, який почався вісім років тому. Спонсорує проект модний бренд Tod's.

"Йдеться про важливі речі для Італії, пам'ятники, які добре відомі в усьому світі, і туризм, який є не тільки розвагою, але й важливим бізнесом в Італії. Рівних йому в світі немає", — зазначила Делла Валле, представниця бренду.

Інженерна фірма Milan Ingengneria планує спроектувати високотехнологічну висувну дерев'яну підлогу, будівництво якої планується завершити до 2023 року. І тоді Колізей набуде свого практично первозданного вигляду.

Колізей, крім того, що завжди був разючою архітектурною спорудою, ще був і справжнім технологічним дивом того часу. Під його ареною розташовувався цілий лабіринт кімнат і переходів, частина яких вела в будівлі за його межами.

Тут були кімнати відпочинку, темниці та звіринець, де утримувалися тварини для боїв. На арену вони піднімалися завдяки 36 люкам, забезпеченими ліфтами і шківами, завдяки яким перед глядачами вони з'являлися "чарівним способом" в одну мить.

[ + – ] Підземелля Колізею/Усі фото: Daily Sabah

У кімнатах були вікна і система підігріву. Варто зазначити, що до початку правління Беніто Муссоліні, про Гіпогей, який спускався під землю на 12 метрів, було відомо, але його реконструкцією ніхто не займався. Диктатор оголосив прославляння Стародавнього Риму частиною політики і тоді археологи зайнялися дослідженнями. Нагадаємо, під час урочистого відкриття Колізею імператор Тит провів грандіозні 100 днів ігор, під час яких загинули понад 2 000 гладіаторів і сотні тварин.

Колізей вміщав понад 50 000 осіб, він використовувався майже півтисячі років, останні ігри, що згадуються в документах, проводилися тут у шостому столітті.

Після будівля прийшла в запустіння і римляни мало не розтягнули його по цеглинах. Врятував величезну арену папа Бенедикт XIV (1740-58). Він присвятив його Страстям Христовим як місце, обагрене кров'ю багатьох християнських мучеників, і наказав поставити посеред його арени величезний хрест, а навколо нього поставити ряд вівтарів.