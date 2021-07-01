Вызвали военную авиацию: в Испании второй день тушат масштабный пожар на складе хамона

Склад с сыровялеными свиными окороками загорелся в городке Отура в среду вечером и по сей день огонь затушить не могут

В городе Отура на юге Испании второй день горят склады с хамоном. Причины возгорания пока неизвестны, местные пожарные сами с возгоранием справиться не смогли, а потому на место вызвали подмогу и военную авиацию. Об этом пишет Ahora Granada.

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Огонь разгорелся в среду вечером. Столб густого дыма был виден за несколько километров. Пламя распространилось на четыре здания, в одном из которых находится помещение для сушки хамона.

К пожарным обратились сразу несколько свидетелей, которые увидели дым, и проезжающие мимо водители – чад от сгоревшего хамона разнесся на несколько километров.

Пожар помогают тушить добровольцы, несколько пожарных команд, а теперь еще и военная авиация.

В результате пожара здания полностью уничтожены вместе с их деликатесным содержимым. Пострадавших нет, риска распространения огня или поражения людей тоже, поскольку объекты находятся в изолированной зоне.

[ + – ] Все фото: Ahora Granada

Как сообщается, что пожарные медлили, потому что опасались возможной утечки аммиака, который используется на производстве хамона в качестве хладагента, и появления токсичных газов. Впрочем, пока они медлили, огонь чуть не перекинулся на автозаправку, расположенную рядом.

"Пожар ужасен. Все сгорело. Мы оказались в кризисной ситуации, этот пожар затронул всех нас", — заявил мэр Отуры Назарио Монтес.