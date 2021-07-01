Викликали військову авіацію: в Іспанії другий день гасять масштабну пожежу на складі хамона

Склад із сиров'яленими свинячими окостами загорівся в містечку Отура в середу ввечері й до цього дня вогонь загасити не можуть.

У місті Отура на півдні Іспанії другий день горять склади з хамоном. Причини загоряння поки невідомі, місцеві пожежні самостійно із загорянням впоратися не змогли, а тому на місце викликали підмогу та військову авіацію. Про це пише Ahora Granada.

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Вогонь розгорівся в середу ввечері. Стовп густого диму було видно за кілька кілометрів. Полум'я розповсюдилося на чотири будівлі, в одній з яких знаходиться приміщення для сушки хамона.

До пожежних звернулися відразу декілька свідків, які побачили дим, і водії, які проїжджали повз, — чад від згорілого хамона рознісся на кілька кілометрів.

Пожежу допомагають гасити добровольці, кілька пожежних команд, а тепер ще й військова авіація.

Унаслідок пожежі будівлі повністю знищені разом з їхнім делікатесним вмістом. Постраждалих немає, ризику поширення вогню або ураження людей теж, оскільки об'єкти знаходяться в ізольованій зоні.

[ + – ] Усі фото: Ahora Granada

Як повідомляється, пожежні зволікали, бо побоювалися можливого витоку аміаку, який використовується на виробництві хамона як холодоагент, і появи токсичних газів. Утім, поки вони зволікали, вогонь ледве не перекинувся на автозаправку, розташовану поруч.

"Пожежа жахлива. Усе згоріло. Ми опинилися в кризовій ситуації, ця пожежа торкнулася всіх нас", — заявив мер Отура Назаріо Монтес.