Китай массово строит шахты для межконтинентальных ядерных ракет

Строительство развернуто в пустыне провинции Ганьсу

Китай строит 119 новых шахт для базирования межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Размещены они в пустынной местности на севере страны в провинции Ганьсу. Об этом сообщает CNN.

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Информацию СМИ предоставил Центр Джеймса Мартина международных исследований, объекты идентифицированы благодаря анализу коммерческих спутниковых снимков.

"На 119 почти идентичных строительных площадках имеются элементы, повторяющие те, которые были замечены на существующих пусковых установках, предназначенных для китайского арсенала ракет с ядерными боеголовками", – говорится в заявлении центра Джеймса Мартина.

[ + – ] Шахты для базирования межконтинентальных баллистических ракет Фото: Planet Labs Inc.

Как утверждают американские СМИ, постройка такого количества шахт для запусков китайских МБР станет "переменой исторического масштаба для Пекина". Сейчас, по оценке американских экспертов, ядерный арсенал Китая насчитывает от 250 до 350 различных ракет с ядерными боезарядами.

Американские эксперты опасаются, что, если в новых шахтах действительно будут размещены ракеты, то это подстегнет и без того "расцветающую гонку вооружений", и это станет серьезным вызовом для администрации Джо Байдена.

Судя по всему, строительство новых шахт началось в этом году, и темпы их возведения можно назвать высокими. Если добавить к вновь выявленным объектам информацию о строящихся шахтах в других районах Китая, то получится, что Пекин ведет работу примерно над 145 новыми пусковыми установками.

Однако эксперты отмечают, что не в каждой сооружаемой в настоящее время шахте может быть размещена МБР. По крайней мере, ранее Пекин "создавал ложные шахты", чтобы замаскировать настоящее местоположение китайских ракет. Но не исключено, что МБР будут размещены в этих пусковых шахтах позже.

[ + – ] Шахты для базирования межконтинентальных баллистических ракет Фото: Planet Labs Inc.

В последние годы Китай расширил и модернизировал свои обычные и ракетно-ядерные силы, как меньшей, так и большей дальности. Сооружаемые в настоящее время шахты, по-видимому, предназначены для МБР с ядерными головными частями типа DF-41.

DF расшифровывается, как "Дун фэн дао дань" — ракета "Ветер с Востока". При дальности стрельбы до 9300 миль (почти 15 тыс. км) DF-41 могут легко достигать целей в Соединенных Штатах. При этом стоит отметить, эта ракета способна долететь до Нью-Йорка за 21 минуту, до Лондона — за 16, до Москвы — за 12 минут.

Напомним, во время празднования 100-летия Коммунистической партии Китая, Си Цзиньпин сказал, что подъем Китая является "исторической неизбежностью", и его больше не будут "запугивать, угнетать, или подчинять" соседи.

"Любой, кто осмелится попробовать, обнаружит, что его голова будет разбита в кровь о стальную стену, выкованную более, чем 1,4 миллиардами китайцев", — заявил Си Цзиньпин.